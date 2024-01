Annoncé comme la priorité absolue de Luis Campos pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Bruno Guimaraes serait encore loin d’un départ pour rejoindre Paris.

Mercato PSG : Luis Campos en pince pour Bruno Guimaraes

Contrarié par le report de l’arrivée de Gabriel Moscardo et la blessure de Fabian Ruiz, le Paris Saint-Germain est clairement à la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire en vue des prochaines échéances de Ligue des Champions. Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos feraient de Bruno Guimaraes leur priorité sur ce mercato hivernal, selon les informations de la chaîne ESPN Brésil. Sous contrat avec Newcastle United jusqu’en juin 2028, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais possède une clause libératoire de 115 millions d’euros que le PSG serait prêt à lever dans les prochaines semaines pour offrir à Luis Enrique un renfort de qualité au milieu de terrain.

Si la rivalité entre les propriétaires qataris de Paris et le fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, qui a pris le contrôle de Newcastle en 2021, peut être un blocage dans cette affaire, les dirigeants parisiens comptent sur le soutien de l’agent du joueur, Giuliano Bertulucci. En effet, ce dernier vient de vendre deux de ses protégés au PSG, notamment le défenseur central Lucas Beraldo et le milieu de terrain Gabriel Moscardo. Pour autant, un spécialiste du marché des transferts assure qu’à l’heure actuelle, il n’y a absolument rien de concret entre le Champion de France en titre et le clan Bruno Guimaraes.

Bruno Guimaraes n’est pas ciblé par le Paris SG

La blessure de Fabian Ruiz et la situation de Gabriel Moscardo obligent bien le Paris Saint-Germain à recruter un milieu de terrain supplémentaire d’ici le 31 janvier prochain. Mais selon les renseignements obtenus par le journaliste Ben Jacobs, « Bruno Guimaraes n’est pas ciblé. » Recruté en janvier 2022 contre un chèque de 42 millions d’euros, l’international brésilien de 26 ans est un élément clé du système de jeu d'Eddie Howe et son départ n’est pas à l’ordre du jour chez les Magpies. Ces derniers jours, les noms de Casemiro (Manchester United), Kalvin Phillips (Manchester City), Youssouf Fofana (AS Monaco), Képhren Thuram (OGC Nice) et Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) sont régulièrement liés aux Rouge et Bleu.