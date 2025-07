Mercato ASSE : Deux joueurs écartés, leur départ imminent

La situation de deux joueurs de l’ASSE s’est accélérée ces dernières heures. Ils ont été écartés du groupe professionnel et envoyés en équipe réserve. Un indice qui annonce l’imminence de leur départ.

Mercato : Maçon et Fomba quittent le groupe pro

L’ASSE a quitté précipitamment Aix-les-Bains où elle était en stage. L’équipe stéphanoise est revenue au Centre Sportif Robert Herbin. Les installations de Savoie n’étaient plus du goût d’Eirik Horneland qui a décidé de finir le deuxième stage à l’Etrat. Le collectif des Verts a repris les entrainement ce mardi après-midi dans son antre.

Cependant, Yvann Maçon et Lamine Fomba manquaient à l’appel, alors qu’ils étaient présents à Aix-les-Bains. Selon les informations de Peuple-Vert, ils ont quitté le groupe professionnel et mis à la disposition de Sylvain Gibert, entraîneur de la réserve stéphanoise.

ASSE : Le départ d’Yvann Maçon et de Lamine Fomba est imminent

La mise en retrait du défenseur latéral et du milieu défensif laisse présager de leur départ imminent de l’AS Saint-Etienne. En effet, les deux joueurs font l’objet de l’intérêt du Servette FC, depuis le match amical disputé avec le club suisse le vendredi dernier. L’équipe basée à Genève a contacté la direction des Verts pour se renseigner sur la possibilité d’un transfert d’Yvann Maçon et de Lamine Fomba, selon les informations de L’Équipe.

En effet, Eirik Horneland ne compte pas sur le Guadeloupéen et le Franco-Malien pour jouer en Ligue 2 cette saison. Ils sont donc poussés vers la porte de sortie de l’ASSE, depuis l’ouverture du mercato d’été.