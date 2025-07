FC Nantes : Une offre tombe pour Mostafa Mohamed

Un club de Ligue 1 bouge discrètement les lignes pour s’attacher les services de Mostafa Mohamed pendant ce mercato estival. Le FC Nantes est ouvert au départ de son joueur.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed dans le viseur d’un club de Ligue 1

Une nouvelle destination s’offre à Mostafa Mohamed. Le Pharaon n’est plus en odeur de sainteté au FC Nantes et pourrait claquer la porte pendant ce mercato estival. L’international égyptien est annoncé sur le départ puisqu’il n’est plus trop performant. Il a inscrit 6 buts en 32 matches avec les Canaris la saison dernière, mais plusieurs prétendants se bousculent pour le déloger du FCN. Selon L’Equipe, l’Égyptien est sur les tablettes de l’OGC Nice.

Le Gym cherche du sang neuf devant. L’attaque va bouger cet été. Laborde part vers l’Arabie saoudite, en D2, à Al-Diraiyah. Guessand, lui aussi, pourrait faire ses valises. Moffi reste seul en pointe. Et ça inquiète. Pour éviter de le laisser isolé, Nice explore des pistes.

L’une d’elles mène à Mostafa Mohamed. Le joueur du FC Nantes, 27 ans, est sous contrat jusqu’en 2027. Trois saisons passées chez les Canaris, mais le club ne le retiendra pas. Il est sur le marché. Le lien entre Mohamed et Nice existe. L’intérêt est réel, mais aucune offre concrète n’est encore arrivée. Le Gym observe, réfléchit avant de passer à l’attaque.