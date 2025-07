ASSE : Préparation, Eirik Horneland change ses plans

L’ASSE a écourté sa préparation à Aix-les-Bains et retrouvera les terrains de l’Etrat ce mardi après-midi pour la suite du stage qui prend fin le vendredi 25 juillet.

ASSE : Les Verts quittent Aix-les-Bains et retournent à l’Etrat

L’ASSE n’est pas allée au bout de son deuxième stage entamé à Aix-les-Bains le jeudi 17 juillet dernier. Après 5 jours d’entraînement et le match amical contre le Servette FC, les Verts ont mis les voiles. Il retourne au Centre Sportif Robert Herbin pour y poursuivre la préparation estivale. Ils ont rendez-vous ce mardi après-midi sur les terrains hydrides de l’Etrat.

Selon les informations de Peule-Vert, la décision a été prise par le staff technique de quitter Aix-les-Bains à cause du mauvais état de la pelouse naturelle. Elle ne répondait plus aux exigences d’Eirik Horneland et mettait en danger l’intégrité physique des Verts. Pour éviter d’exploser les joueurs à d’éventuelles blessures, le staff technique a pris la décision radicale de retourner à Saint-Etienne.

À l’Etrat, les Stéphanois auront trois entraînements à huis clos (mardi, mercredi et jeudi). Puis comme prévu initialement, ils affronteront le Paris FC en amical, vendredi à 19h au stade Joseph-Moynat (Thonon-Les-Bains). Ce sera le quatrième et avant dernier match de préparation estivale de l’ASSE.

Après la dernière rencontre-test avec Cagliari, le samedi 2 août à l’Unipol Domus (en Sardaigne), l’équipe d’Eirik Horneland débutera la Ligue 2 face au Stade Lavallois, le samedi 9 août, à Laval.