Mercato RC Lens : Incertitude sur le retour de Frankowski !

Un temps annoncé dans le viseur du RC Lens pour un retour en Artois, Przemyslaw Frankowski devrait finalement prendre une autre direction. Aux dernières nouvelles, les Sang et Or ne seraient plus intéressés par sa signature.

Mercato : Le RC Lens abandonne Przemyslaw Frankowski

En quête de nouveaux joueurs pour renforcer sa ligne défensive, le RC Lens aurait récemment jeté son dévolu sur Przemyslaw Frankowski. Mais selon les informations du site Lensois, ce transfert ne serait plus d’actualité. En effet, le latéral droit polonais a laissé de mauvais souvenirs en Artois, ce qui ne lui accorde plus de crédit. En février dernier, alors qu’il faisait partie des joueurs clés de l’équipe, Frankowski avait choisi de quitter le club pour signer à Galatasaray.

Il avait forcé son départ, refusant même de jouer face à l’OGC Nice en pleine saison. Contre son gré, le RC Lens avait accordé ce départ. L’attitude du joueur de 30 ans avait suscité l’ire de plusieurs fans, qui ne souhaiteraient plus son retour. D’après la même source, les Sang et Or auraient envisagé de lui donner une nouvelle chance avec le rôle de piston droit dans le dispositif de Pierre Sage, mais cet intérêt ne serait plus d’actualité.

Rennes et Paris FC à l’affût

Actuellement, Przemyslaw Frankowski n’est plus en odeur de sainteté à Galatasaray. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il est poussé vers la sortie par le club turc, qui ne compte plus sur ses services. En France, le Stade Rennais FC et le Paris FC sont intéressés par sa signature. Alors que les Bretons proposent un contrat de prêt avec option d’achat, les nouveaux promus, quant à eux, envisagent un transfert sec. Pour l’instant, les Rouge et Noir sont en pole position pour signer Frankowski.