INFO Mercato : Un gardien de but annonce son départ du PSG !

Alors que l’avenir de Gianluigi Donnarumma est encore incertain, un gardien de but vient d’annoncer son départ du PSG durant ce mercato estival. L’annonce officielle du club de la capitale ne devrait plus tarder.

Mercato : Un Titi quitte le PSG et file en National

Avec plusieurs joueurs sous contrat au poste de gardien de but, le Paris Saint-Germain a pris la décision de procéder à un dégraissage dans ce secteur de jeu. Si la situation de Gianluigi Donnarumma reste encore floue, l’arrivée libre de Renato Marin en provenance de l’AS Rome pourrait rebattre les cartes concernant l’avenir de Matvey Safonov et Arnau Tenas.

Mais en attendant d’y voir plus clair sur la hiérarchie des portiers pour l’exercice 2025-2026, le Paris Saint-Germain est sur le point d’officialiser le départ de l’un de ses nombreux gardiens de but. Après un prêt du côté d’Aubagne la saison passée, Lucas Lavallée devrait poursuivre son aventure en National sous les couleurs de La Berrichonne de Châteauroux. D’après le quotidien Le Parisien, le portier de 22 ans quitte les rangs du PSG à un an de la fin de son contrat.

De retour d’un prêt à Aubagne, le gardien du #PSG Lucas Lavallée attendu à Châteauroux. #Mercato https://t.co/aX6cVg3G5W — Benjamin Quarez (@B_Quarez) July 23, 2025

« Lucas Lavallée ne va pas rester au PSG. De retour d’un prêt d’une année à Aubagne (N1), le gardien de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2026, devrait retourner en National cette saison. Selon nos informations, le jeune portier est en contacts avancés avec Châteauroux qui vient d’être repêché après l’exclusion de Martigues », explique le journal régional.

Depuis la semaine dernière, Lucas Lavallée s’entraîne avec le groupe Espoirs du PSG, en attendant d’y voir plus clair sur son avenir. « Les différentes parties règlent les derniers détails préalables à la signature qui pourrait intervenir avant la fin de la semaine », conclut la source francilienne sans donner plus de détails sur les modalités de ce départ.

À quelques semaines de la reprise du championnat contre Valenciennes, le club castelroussin n’a pas de temps à perdre et accélère donc son mercato. Après la signature du latéral Akim Djaha, c’est désormais au poste de gardien que les dirigeants veulent frapper et la signature de Lucas Lavallée pourrait même être finalisée d’ici la fin de la semaine.

Toujours proche de La Berrichonne de Châteauroux, Michel Denisot, président emblématique du PSG dans les années 90, a confirmé ce mercredi la nouvelle concernant le jeune portier. « Merci à Luis Campos et au PSG pour avoir permis la venue du gardien Lucas Lavallée à La Berrichonne », a écrit l’ancien dirigeant parisien sur les réseaux sociaux.