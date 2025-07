AS Monaco : Une mauvaise nouvelle tombe déjà pour Paul Pogba

Arrivé à l’AS Monaco courant juin dernier en tant que grand renfort de l’équipe d’Adi Hütter, Paul Pogba ne sera pas apte à jouer de sitôt. Le milieu de terrain français de 32 ans devra patienter trois mois.

AS Monaco : Débuts repoussés pour Paul Pogba

Alors qu’il est convoité par l’Arabie Saoudite et de grandes écuries européennes, Paul Pogba a préféré rejoindre l’AS Monaco en raison du discours et de la confiance d’Adi Hütter. Il s’est engagé en juin dernier avec pour objectif de retrouver du temps de jeu et les sensations des terrains. Lors de sa première conférence de presse sur le Rocher, sa situation physique a été évoquée.

Malgré sa longue absence des terrains en raison de sa suspension pour dopage, Paul Pogba a affirmé qu’il pourrait être opérationnel face au Havre AC : « Je n’ai pas de date précise, mais j’espère être là pour Le Havre. Ce serait une joie. C’est mon corps qui va me le dire. Il a pris un coup ces dernières années. Je serai de retour quand il sera prêt. Je suis prêt, mais je ne dois pas être trop pressé. Si ça ne tenait qu’à moi, je serais sur le terrain dès demain. »

Retour espéré à l’automne

En revanche, le directeur sportif Thiago Scuro a rapidement calmé les ardeurs du champion du monde 2018 : « Je peux vous garantir que Paul ne sera pas capable d’être sur le terrain contre Le Havre. Il devait sûrement blaguer. Il faut être réaliste et honnête », a-t-il tempéré, avant d’ajouter : « On s’attend à un processus de trois mois pour pouvoir le réathlétiser… Nos joueurs doivent être très en forme pour être sur le terrain. Mais c’est notre travail de lui fournir les outils pour y parvenir. »

Selon les informations du journal L’Équipe, le service médical a mis en place un plan de travail pour assurer le retour en forme de Paul Pogba. Pendant que l’équipe poursuit sa préparation de présaison sur le rectangle vert, l’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus Turin travaille en salle de sport pour retrouver progressivement ses jambes.