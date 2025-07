Mercato PSG : Luis Enrique d’accord avec le Real pour Rodrygo

s dernières heures, la presse étrangère a cité le nom de Rodrygo comme possible recrue du PSG durant ce mercato estival. EtEt sur ce sujet, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, est sur la même longueur d’onde que le Real Madrid. Explications.

Mercato : Le PSG surveille la situation de Rodrygo

Poussé vers la sortie par Xabi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid, Rodrygo pourrait faire l’objet d’une grosse offre de la part du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. D’après les informations obtenues par Florian Plettenberg, le club parisien serait à la lutte avec Liverpool pour récupérer le joueur de 24 ans, qui ne se satisfait pas de son rôle de doublure depuis l’arrivée de Kylian Mbappé.

« Il m’est indiqué que non seulement Liverpool, mais aussi le Paris Saint-Germain suivent de près la situation de Rodrygo. Le PSG a manifesté son intérêt et continue de rechercher un nouveau jeune ailier de haut niveau, comme cela a été révélé. Son approche dépendra des opportunités du marché », explique le journaliste de Sky Sports.

Lisez aussi : Mercato : Les choses se précisent entre le PSG et Rodrygo !

À voir

Mercato OM : Tout est réglé, une star débarque ce week-end

De son côté, la page PSG Inside Actus explique sur Twitter que « pour le moment le Paris Saint-Germain n’est pas intéressé par le joueur et n’a pas transmis d’offre. Même si Paris regarde d’un oeil la situation. Luis Enrique ne serait pas favorable de toute façon. »

Évalué à 100 millions d’euros, Rodrygo pourrait bien être l’un des gros tubes des prochaines semaines, mais les chances de le voir enfiler le maillot rouge et bleu la saison prochaine semblent minces.

Luis Enrique ne veut pas de Rodrygo au PSG, le Real aussi

Si les différentes sources laissent entendre que l’avenir de Rodrygo pourrait se jouer entre le PSG et Liverpool, la réalité serait toute autre chez les Champions d’Europe. En effet, le média spécialisé PSG Inside Actus rapporte que Luis Enrique « ne serait pas favorable de toute façon » à l’arrivée de l’attaquant madrilène dans ses rangs.

Lisez aussi : Mercato : Négociations en cours entre Rodrygo et le PSG !

À voir

Mercato OL : Une deuxième recrue est déjà à Lyon pour signer

Et cela tombe bien puisque Florentino Pérez, le président des Merengues, n’aurait pas non plus envie de renforcer le Paris SG. À en croire le quotidien AS, les dirigeants du Real Madrid Tottenham « seraient ravis si Tottenham recrutait Rodrygo » et non le club de Nasser Al-Khelaïfi.

« Compte tenu des bonnes relations entre les deux institutions, Daniel Levy tentera de faire baisser le prix du Brésilien en dessous de 90 millions d’euros. À ce jour, aucun des intéressés n’a entamé de contacts officiels avec Madrid pour le Brésilien. Des conversations informelles avec son entourage ont bien eu lieu, et ce depuis un certain temps.

Pour le moment le Paris Saint-Germain n'est pas intéressé par le joueur et n'a pas transmis d'offre. Même si Paris regarde d'un oeil la situation, j'ai expliqué déjà les contraintes du recrutement du joueur. Luis Enrique ne serait pas favorable de toute façon.#PSG #Paris… https://t.co/TYXkrectEd — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 23, 2025

Rodrygo est clair sur le fait qu’avant d’accepter toute proposition, il doit d’abord parler avec Xabi Alonso de son avenir », indique le média espagnol. Toutefois, le journaliste Anton Meana a confié sur le plateau d’El Chiringuito « qu’il n’y avait toujours pas eu d’offre. » Affaire à suivre donc…