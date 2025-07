Chelsea-PSG : L’aveu surprenant de Nasser Al-Khelaïfi

Nasser Al-Khelaïfi est sans filtre. Le PSG, battu sèchement par Chelsea (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs, clôt sa saison sur une note amère. Pourtant, le dirigeant a préféré retenir le positif de cet exercice historique pour le club parisien.

Chelsea-PSG : « La meilleure saison de l’histoire du club », Nasser Al-Khelaïfi

Présent en zone mixte après la rencontre, le président du PSG n’a pas affiché de visage sombre malgré la déception. « On peut être très fiers de ce qu’on a fait cette saison. On voulait gagner cette Coupe du monde des clubs mais c’est difficile. Les joueurs ont tout donné. Ils étaient fatigués. On a réalisé une très belle saison, la meilleure de l’histoire du club. On est fiers des joueurs, du staff », a-t-il déclaré, dans un ton lucide et rassembleur.

Lire aussi : PSG : Le Paris SG efface l’OM de l’histoire !

À voir Mercato ASSE : Surprise ! KSV a signé un joueur fantastique

Pour Al-Khelaïfi, cette saison restera celle du premier sacre en Ligue des champions, accompagné de la Ligue 1, de la Coupe de France et du Trophée des champions, symboles d’une domination nationale désormais couronnée à l’échelle européenne. Dans un aveu surprenant, le président parisien a même relativisé cette désillusion mondiale, qu’il considère comme un enseignement pour le futur.

Lire aussi : Mercato PSG : Bradley Barcola va signer, c’est confirmé !

« Cette défaite, c’est bien pour nous, pour la saison prochaine. Il faut être humble. On est l’équipe la plus jeune de la compétition. C’est vrai qu’on a perdu une finale, mais je suis fier de l’équipe. Et félicitations à Chelsea, ils ont mérité leur victoire », a ajouté Al-Khelaïfi. Cet état d’esprit souligne la volonté du PSG de capitaliser sur cet échec pour revenir plus fort, avec l’objectif de confirmer son nouveau statut sur la scène internationale.