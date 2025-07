Mercato OL : Une deuxième recrue est déjà à Lyon pour signer

L’OL a presque conclu le transfert de Ruben Kluivert du Portugal. Il est annoncé à Lyon en visite médicale. Il est la deuxième recrue du club cet été, après Afonso Moreira.

Mercato : Accord total, Ruben Kluivert présent à Lyon pour sa signature

Décidément, l’OL fait son marché estival au Portugal. Mardi, le club rhodanien a officialisé le transfert d’Afonso Moreira du Sporting Clube. L’ailier de 20 ans a signé un contrat longue durée de quatre saisons, jusqu’en juin 2029.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un défenseur en route vers le Servette FC

Ce jeudi, De Telegraaf annonce un accord total entre l’Olympique Lyonnais et Casa Pia pour le transfert de Ruben Kluivert, avec qui Lyon avait déjà trouvé un terrain d’entente. Le média néerlandais confirme également la présence du défenseur central entre Rhône et Saône, afin d’y passer la traditionnelle visite médicale et signer son contrat, s’il satisfait les tests médicaux et physiques.

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique d’accord avec le Real pour Rodrygo

Lisez aussi : Mercato ASSE : Eirik Horneland prend une décision radicale

D’après la source, le joueur de 24 ans va s’engager avec l’OL pour 5 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2030. Concernant l’indemnité du transfert de Ruben Kluivert, il est estimé à 3,5 millions d’euros par le quotidien établi à Amsterdam.

OL : Fonseca apprécie le profil du défenseur néerlandais

Il faut rappeler que Paulo Fonseca avait annoncé l’arrivée du fils de Patrick Kluivert à Lyon après le match amical contre RWDM Brussels (0-0), mercredi. Il avait surtout apprécié son profil. « Je dois dire la vérité, Ruben Kluivert est une possibilité pour nous. C’est un défenseur central rapide qui correspond au jeu qu’on souhaite mettre en place avec un pressing haut. On va voir s’il arrive les prochains jours, mais je pense que oui », avait-il confié.