Mercato ASSE : Un nouvel indice tombe, 3 départs confirmés

À quelques heures du match amical entre l’ASSE et le Paris FC, un nouvel indice est tombé concernant des joueurs annoncés sur le départ.

Mercato : Maçon, Fomba et Batubinsika absents contre Paris FC, leur départ imminent

L’ASSE va affronter le Paris FC au stade Joseph-Moynat à Thonon-les-Bains, vendredi 19h. Cette rencontre est la troisième de l’équipe stéphanoise lors de cette pré-saison. C’est également l’occasion pour l’entraîneur des Verts de dévoiler le choix de ses hommes pour la saison 2025-2026, car la Ligue 2 démarre dans une quinzaine de jours, précisément le 9 août.

Et selon les indiscrétions d’Evect, Yvann Maçon, Lamine Fomba et Dylan Batubinsika ne devraient pas figurer dans le groupe de l’AS Saint-Etienne pour affronter le club promu en Ligue 1. En effet, le premier est attendu en Suisse pour s’engager avec le Servette FC, club avec lequel la Direction stéphanoise a trouvé un accord total pour son transfert, selon L’Équipe.

Quant au deuxième, il est également visé par le même club de Genève. Le transfert du milieu franco-malien est donc en négociation. Maçon et Fomba étaient déjà écartés du groupe professionnel. Leur absence face aux Parisiens confirmerait l’imminence de leur départ.

Concernant le troisième, il intéresse désormais Hapoël Tel-Aviv. Prêté au Maccabi Haïfa en 2022-2023, Dylan Batubinsika devrait retourner en Israël à en croire Peuple-Vert, alors que le Panathinaïkos et l’AEK Athènes ont aussi coché son nom.

ASSE-PFC : Stassin, N’Guessan et Bouchouari indisponibles ?

En Vert Et Contre Tous assure, en plus, que Lucas Stassin et Djylian N’Guessan sont toujours en phase de reprise, tandis que Brice Maubleu et Benjamin Bouchouari sont à l’infirmerie. Le dernier fait l’objet d’un intérêt de Trabzonspor. Le milieu Marocain pourrait rejoindre le club turc, qui serait prêt à investir 4 M€ pour son transfert.

En attendant le groupe officiel de l’ASSE contre le PFC, le média spécialisé croit savoir qu’Axel Dodote et Jules Mouton ont été laissés à la disposition de l’équipe réserve.