Mercato OL : Confusion autour du transfert de Lucas Perri

Le transfert de Lucas Perri de l’OL à Leeds United FC est déjà conclu. En attendant l’annonce officielle, la répartition de l’indemnité entre Lyon et Botafogo divise.

Mercato : Indemnité de Perri, un partage avec Botafogo ou l’intégralité pour l’OL ?

L’OL et Leeds United ont trouvé un accord autour de 15 M€ pour le transfert de Lucas Perri, comme l’a annoncé RMC, ce jeudi. L’Équipe confirme l’information, mais estime l’indemnité à 16 millions d’euros. De plus, le quotidien sportif assure que l’intégralité de cette somme reviendrait au club rhodanien, contrairement à la radio qui évoquait une répartition de ce montant entre Botafogo et Lyon.

Pourtant, l’Olympique Lyonnais avait indiqué dans son communiqué officiel, lors du transfert du gardien de but de Botafogo à Lyon en janvier 2024, qu’un intéressement de 50 % sur un éventuel futur transfert du portier viendrait s’ajouter aux 3,25 millions d’euros déboursés pour le recruter au Brésil. C’est sans doute fort de ce détail que Radio Monte Carlos a fait cas d’une éventuelle répartition des droits de Lucas Perri.

Pour rappel, le gardien brésilien était sous contrat à l’OL jusqu’en juin 2028 et sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 10 millions d’euros. En une saison et demie sous le maillot des Gones, il a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues, pour 63 buts concédés et 15 clean sheet.