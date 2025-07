Mercato : Incroyable ! Le PSG ne veut plus de Donnarumma

Sous contrat jusqu’en 2026, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé et les rumeurs se multiplient concernant son avenir. Pour un spécialiste, cette lenteur dans ce dossier si important pourrait cacher une réalité bien surprenante.

Mercato : Le PSG prêt à laisser partir Gianluigi Donnarumma ?

Héros du sacre historique en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma pourrait avoir disputé son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs contre Chelsea, aux États-Unis, le 13 juillet passé.

En effet, Florent Gautreau pense que l’intransigeance des dirigeants parisiens dans les négociations avec les représentants du gardien de 26 ans pourrait cacher une volonté claire du club de se séparer de l’international italien.

« Sur Donnarumma, c’est plus compliqué par rapport à la fin de saison, mais si tu es le Paris SG et que tu vois encore plus haut, tu peux travailler sérieusement sur le dossier, mais je ne suis pas certain qu’ils le veulent vraiment au fond », a notamment lâché le journaliste sur le plateau de l’After Foot. D’ailleurs, ces derniers jours, le nom du potentiel successeur de Donnarumma est de plus en plus évoqué.

Lucas Chevalier pour tourner la page Donnarumma ?

En effet, selon les informations du journal L’Équipe, l’avenir de Lucas Chevalier est étroitement lié en grande partie à celui de Gianluigi Donnarumma. Si l’ancien portier de l’AC Milan quitte la capitale, le dernier rempart du LOSC pourrait faire l’objet d’une offensive d’envergure de Nasser Al-Khelaïfi pour intégrer le collectif de Luis Enrique.

« Sa situation dépend en grande partie de celle de Gianluigi Donnarumma. Si l’Italien venait à quitter le club de la capitale, Chevalier entrerait illico dans la course à la succession. Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, l’apprécie depuis son passage dans le Nord (2017-2020) et aimerait en faire le remplaçant du gardien parisien. Chevalier ne fermerait aucune porte, mais n’a pas l’intention, non plus, de partir pour partir.

Il se sent bien à Lille, il n’a aucune raison de prendre le moindre risque, de peur de perdre sa place de numéro 2 chez les Bleus. Il a d’ailleurs éconduit très vite Bournemouth qui était venu aux renseignements pour tenter de le convaincre et un autre club anglais de ce calibre », explique le quotidien sportif. De son côté, Olivier Létang, le président du club lillois, pourrait se laisser convaincre par un chèque d’au moins 40 millions d’euros pour laisser partir son joyau français.