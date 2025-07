Mercato OL : Kang tente d’annuler un transfert de Textor

Un transfert conclu par John Tetxor à l’OL avant sa démission de la présidence du club est remis en cause. Ses successeurs tentent de le faire annuler.

Mercato : Textor recrute Matt Turner avant sa démission

John Textor a démissionné de la présidence de l’OL et d’Eagle Football, le groupe propriétaire du club rhodanien. Il a été remplacé officiellement par Michele Kang, le 30 juin 2025, et a rejoint son autre club Botafogo, au Brésil. Avant son départ de Lyon, le dirigeant américain avait conclu le transfert de Matt Turner, gardien de but de Nottingham Forest, pour une indemnité estimée à 8 M€.

Il arrive à Lyon pour être la doublure de Lucas Perri ou prendre sa place si ce dernier est transféré pendant ce mercato d’été. Il est important de noter que le portier international américain (52 sélections) est évalué à 2,5 M€. Il était le gardien numéro 2 de Forest la saison dernière. Il n’a donc joué aucun match en Premier League en 2024-2025.

Kang tente d’annuler le transfert du gardien de Nottingham Forest

Mais la nouvelle présidente et le nouveau Directeur général de l’Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger, juge le prix du gardien de but américain élevé pour une doublure de 31 ans, selon les informations de L’Équipe. Ils ont ainsi décidé d’annuler ce transfert qui n’est pas encore officiel. Le duo Kang- Gerlinger a mandaté un avocat pour négocier l’annulation de la transaction conclue par John Textor d’après la source.

L’argument de l’OL serait que le club était interdit de recrutement, alors que la transaction a été conclue avant le passage devant la DNCG le 24 juin. De plus, Lyon est soumis à un encadrement de sa masse salariale et des indemnités de transfert de nouveaux joueurs. De ce fait, la stratégie de recrutement de Michele Kang et Michael Gerlinger est axée sur des transferts à moindre coût, et sur des profils jeunes et prometteurs.