OL Mercato : Textor part, Kang prend les commandes de Lyon

À la suite de la démission de John Textor, les actionnaires d’Eagle Football Group ont nommé Michele Kang à la tête de l’OL. Elle prend les commandes du club rhodanien, accompagnée de Michael Gerlinger, nouveau directeur général.

Mercato : Textor démissionne, Kang nommé PDG d’EFG et présidente de l’OL

Les bailleurs de fonds d’Eagle Football Group ont écarté John Textor de la tête de l’OL et du groupe américain, comme pressenti. Ils ont nommé Michele Kang au son poste de Présidente Directrice générale d’EFG et de présidente de l’OL. Quant à Michael Gerlinger, Directeur sportif d’Eagle Football Holdings, il devient directeur général de l’Olympique Lyonnais à la place de Laurent Prud’homme.

Michele Kang, actionnaires groupe américain et patronne d’OL Lyonnes, qui siège au Conseil d’administration de l’OL depuis 2023, « jouera un rôle actif dans le soutien à la direction exécutive du club de Lyon, notamment en dirigeant la procédure de recours du club auprès de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) » selon les précisions de groupe.

« Figure très respectée dans l’administration du football européen, Michael Gerlinger apporte plus de deux décennies d’expérience dans les domaines de la gouvernance, des affaires réglementaires et des opérations sportives », a indiqué l’OL dans son communiqué officiel.

Michele Kang va conduire la procédure devant la DNCG

Dans la foulée de sa nomination, Michele Kang a déclaré : « Nous entrons dans une période critique pour l’OL et je tiens à remercier John Textor pour son engagement et sa vision qui ont permis au club de rejoindre la famille Eagle Football. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Michael, l’équipe de direction de l’OL et le Conseil d’administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au-delà. »

L’adieu de John Textor à l’Olympique Lyonnais

Quant à John Textor, il a fait ses adieux au club rhodanien : « Je suis extrêmement fier de nos succès sportifs à l’OL, qui a réussi à reconstruire son équipe et à revenir dans les compétitions européennes ces deux dernières années, après une longue absence. Je suis reconnaissant envers tous les membres de l’OL pour leur dévouement pendant cette période exceptionnellement difficile. Michele est le choix idéal pour diriger l’OL dans la phase suivante et j’ai pleinement confiance en elle et en l’OL, qui sortiront plus forts sous sa direction. »