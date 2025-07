Stade Rennais : Coup de froid pour une piste à 12 M€ !

Annoncé sur les tablettes du Stade Rennais pour ce mercato estival, le crack marocain, Zakaria El Ouahdi ne posera pas ses valises au Roazhon Park. Les dirigeants de Genk ont fixé un prix un peu élevé pour la pépite marocaine.

Mercato Stade Rennais : El Ouahdi ne rejoindra ni Wolfsbourg ni Rennes

Le Stade Rennais et Wolfsbourg voulaient recruter Zakaria El Ouahdi. Le Marocain, latéral droit de 23 ans, sort d’une belle saison : 8 buts, 2 passes décisives, 40 matches. Il était notamment motivé à l’idée de découvrir la Bundesliga. Un contrat de 4 ans avait même été bouclé entre le joueur et le club allemand. Restait à convaincre Genk, propriétaire du joueur.

Le club belge a demandé 12 millions d’euros. Wolfsbourg en proposait 9. Les négociations semblaient pouvoir aboutir. Mais, selon Foot Mercato, le transfert est désormais abandonné. Trop d’obstacles. Trop d’incertitudes. Le dossier s’est enlisé, et Wolfsbourg s’en retire.

Côté Stade Rennais, l’intérêt était réel. Mais le prix reste jugé excessif. Le club breton ne poursuivra pas non plus. Le directeur sportif du club breton, Loïc Désiré et le président rennais, Arnaud Pouille ne veulent pas lâcher cette somme pour le joueur.