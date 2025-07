INFO Mercato : Le PSG passe à l’action pour Lucas Chevalier

Face au refus de Gianluigi Donnarumma de prolonger son contrat, qui expire en juin 2026, le PSG prépare l’arrivée de Lucas Chevalier lors de ce mercato estival. Le club de la capitale est passé à l’action pour le portier du LOSC.

Mercato : Le PSG lâche sa première offre pour Lucas Chevalier

C’est la grosse information du weekend. Après son premier sacre historique en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pourrait se séparer de l’un de ses héros : Gianluigi Donnarumma. À un an de la fin de son contrat, le gardien de but de 26 ans refuse de renouveler son engagement aux conditions proposées par sa direction.

Conséquence, pour éviter un scénario à la Kylian Mbappé, le PSG n’exclut pas de vendre Donnarumma cet été et prépare même déjà sa succession. Comme rapporté ce week-end par plusieurs sources, dont L’Équipe et RMC Sport, Lucas Chevalier veut rejoindre les rangs du Paris SG.

L’international français de 23 ans a déjà trouvé un accord contractuel avec Luis Campos et a informé ses dirigeants du LOSC Lille de sa volonté de changer d’air pour la capitale. Le portier de 23 ans a échangé avec Luis Enrique et son arrivée à Paris se précise de plus en plus.

À voir

Mercato OM : Benatia déniche un top joueur au Brésil

Ce lundi, le journal L’Équipe annonce même que Nasser Al-Khelaïfi, qui pilote en personne ce dossier aurait transmis une première offre à son ancien directeur sportif, Olivier Létang, pour Lucas Chevalier. Toutefois, le président lillois, qui attend au moins 40 millions d’euros pour délivrer un bon de sortie à son gardien, aurait rejeté cette proposition jugée loin des attentes du LOSC.

Les discussions se poursuivent entre les deux hommes qui se connaissent bien. Conscients de la situation de Lucas Chevalier, les Dogues seraient en quête de son remplaçant. RMC Sport informe dans cette optique que plusieurs pistes sont à l’étude pour anticiper un éventuel départ du natif de Calais. Affaire à suivre…