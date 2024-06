Mercato PSG : départ de Donnarumma ? Spalletti réagit !

Gianluigi Donnarumma, gardien titulaire du PSG et de la sélection italienne, est dans l’incertitude ce mercato estival depuis la signature de Matvey Safonov au Paris Saint-Germain. Face à la menace qui plane sur son temps de jeu, Luciano Spalletti, le sélectionneur de l’équipe d’Italie, a fait savoir, en conférence de presse, que son jeune compatriote rebondirait dans un meilleur club plus fort que celui de la capitale française.

Mercato : l’arrivée de Safonov au PSG menace-t-elle Donnarumma ?

Luciano Spalletti s’est montré certain qu’en cas de départ de Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain, celui-ci trouvera une équipe encore plus compétitive. « Selon moi, s’ils font partir Donnarumma du PSG, il trouvera une équipe plus forte. Je ne crains pas que son niveau baisse s’il devait prendre des décisions qui concernent son avenir », a déclaré Spalletti. Cette déclaration intervient à la veille de l’entrée en lice de la Nazionale dans l’Euro 2024, où l’Italie, championne d’Europe en titre, affrontera l’Albanie.

Matvey Safonov, gardien russe âgé de 25 ans, a été présenté comme nouveau portier des parisiens hier vendredi, ce qui annonce une saine concurrence avec Gianluigi Donnarumma sous la direction de Luis Enrique. Cette nouvelle recrue pourrait pousser Donnarumma à élever encore plus son niveau de jeu pour conserver sa place de titulaire. Spalletti, bien que confiant en les capacités de Donnarumma, l’a exhorté à rester vigilant sur son avenir.

Gianluigi Donnarumma déterminé à écrire une nouvelle page d’histoire

Lors de la même conférence de presse, Gianluigi Donnarumma a exprimé son désir de répéter l’exploit de 2021 et de mener l’Italie à la victoire une nouvelle fois. « Moi, je veux surtout donner le maximum. On a vécu quelque chose de magnifique et d’inoubliable, on a écrit l’histoire, maintenant on veut en écrire une nouvelle page », a-t-il déclaré.

Bien que l’avenir de Donnarumma au PSG soit incertain, sa détermination à faire une belle campagne européenne avec l’Italie reste intact. La concurrence avec Safonov pourrait bien être le catalyseur qui le pousse à atteindre de nouveaux sommets, tant au niveau national qu’international.