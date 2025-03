Mercato : Le PSG connaît déjà la réponse d’Ilya Zabarnyi !

Désireux d’attirer un nouveau défenseur central cet été, le PSG ciblerait Ilya Zabarnyi, sous contrat avec Bournemouth jusqu’en juin 2029. Mais le joueur de 22 ans n’a pas encore changé d’avis concernant un éventuel transfert au Paris SG.

Ilya Zabarnyi au PSG : Un transfert bloqué par la géopolitique ?

Buteur ce jeudi contre la Belgique, lors des quarts de finale aller de la Ligue des Nations, Ilya Zabarnyi a convaincu les dirigeants du Paris Saint-Germain qui souhaitent le recruter à l’issue de la saison. Via son compte Twitter, le journaliste Sacha Tavolieri a, notamment, écrit après la rencontre : « Je comprends mieux pourquoi le PSG veut recruter Ilya Zabarnyi cet été. Un monstre. »

Alors que Marquinhos pourrait être vendu en cas d’offre satisfaisante et que Milan Skriniar pourrait poursuivre son aventure à Fenerbahçe, sans compter l’incertitude qui plane autour de la situation de Presnel Kimpembe, le PSG souhaite recruter un défenseur central pour renforcer sa base arrière la saison prochaine.

Cependant, même s’il semble plutôt apprécier l’intérêt du Paris SG, Ilya Zabarnyi ne compte pas rejoindre l’effectif parisien pour une raison politique. En effet, plusieurs sources proches de ce dossier assurent que l’Ukrainien de 22 ans ne souhaite pas jouer au quotidien aux côtés de Matvey Safonov, l’international russe qui évolue au PSG depuis l’été passé.

Pourquoi Illya Zabarnyi a-t-il dit non au Paris SG ?

Déjà évoquée l’hiver passé, le dossier Illya Zabarnyi semble encore d’actualité au Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival. Mais comme en janvier dernier, le journaliste Loïc Tanzi a déjà expliqué la présence dans l’effectif parisien d’un joueur russe a refroidi le défenseur ukrainien.

« Zabarnyi est un excellent joueur, mais il est ukrainien, et il y a un Russe dans l’effectif. C’est Zabarnyi qui a refusé. Il a expliqué que si Safonov était dans l’équipe, il ne pourrait pas venir. Ce n’est pas tant qu’il soit russe, mais plutôt qu’il se dit : « Je suis défenseur central, et il y a un gardien. Ce sont deux postes très liés sur le terrain. Si jamais il y a un problème, je ne veux pas que ma nationalité ukrainienne et la sienne, russe, posent problème dans l’équipe. »

Le PSG a même envisagé de vendre Safonov pour faire venir Zabarnyi, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Mais ils y ont sérieusement réfléchi », avait rapporté le spécialiste des transferts pour le journal L’Équipe dans le podcast « 100% PSG la Tribune » de Bruno Salomon.

Également présent à ce podcast, Marc Mechenoua, journaliste au quotidien Le Parisien, a ajouté que Luis Enrique restait néanmoins « fan du joueur. » L’équation est donc simple : si le PSG veut recruter Zabarnyi, il devra d’abord vendre Matvey Safonov. Reste à voir que va décider le club parisien dans cette affaire.