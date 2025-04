FC Nantes vs Angers SCO : Les absents connus !

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré et celui d’Angers SCO, Alexandre Dujeux devront composer sans la plupart de leurs cadres pour le derby en Ligue 1.

FC Nantes vs Angers SCO : Le point sur les groupes

Le FC Nantes reçoit Angers SCO à la Beaujoire ce dimanche en clôture de la 32e journée de Ligue 1 pour un derby décisif pour le maintien. Le FCN est actuellement 14e au classement avec 32 points tandis que Angers SCO est 15e avec 30 points. Les deux équipes seront privées de certains de leurs hommes.

Du côté d’Angers SCO, Capelle, Dieng, Cherif et Kalumba sont encore coincés à l’infirmerie et vont manquer le derby. Jean-Eudes Aholou (genou) et Emmanuel Biumla (cuisse) ont repris l’entraînement individuel, mais ils sont incertains pour cette affiche.

Himad Abdelli (dos) et Farid El Melali (cuisse) sont aussi incertains. Niane est de retour après avoir été écarté dimanche dernier contre le LOSC. Le défenseur béninois Cédric Hountondji est de retour. Il s’est éloigné des terrains depuis plusieurs mois en raison d’une blessure à un tendon d’Achille. Il sera retenu pour la rencontre face au FC Nantes.

Quant au FC Nantes, trois cadres vont manquer ce derby. Marcus Coco est suspendu pour cette affiche. Il avait écopé d’un carton rouge lors de la rencontre face au Stade Rennais à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel lui a infligé trois matchs de suspension ferme.

Douglas Augusto est aussi suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Le milieu de terrain brésilien a été averti trois fois en moins de dix journées. Saïdou Sow ne pourra plus rejouer cette saison. Le défenseur guinéen a contracté une grave blessure la semaine dernière à l’entraînement. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.