Après la Coupe Intercontinentale, le PSG répond cash au Real

Une finale gagnée, un trophée inédit, puis un message venu d’Espagne. À Doha, Paris a surpris bien au-delà du terrain.

Le PSG remercie le Real Madrid

En plus de réaliser un sextuplé historique et de devenir le premier club français à remporter la Coupe intercontinentale, le Paris Saint-Germain a aussi chipé un badge au Real Madrid après sa victoire face à Flamengo, ce qui n’a pas empêché le club espagnol de féliciter l’équipe de Luis Enrique. Quelques minutes après le sacre du PSG, le Real Madrid a pris la parole.

Un geste remarqué, tant les relations entre les deux clubs restent fraîches depuis plusieurs dossiers sensibles, dont un certain Kylian Mbappé, qui a récemment remporté une bataille judiciaire contre le club de la capitale française.

« Félicitations au PSG, à son président Nasser Al-Khelaïfi, à son entraîneur Luis Enrique, à ses joueurs et à tous ses supporters pour le titre bien mérité en Coupe intercontinentale », ont écrit Florentino Pérez et les Merengues.

Un message sobre. Élégant. Et lourd de sens, venant d’un club quinze fois vainqueur de la Ligue des champions. Les dirigeants parisiens n’ont donc pas laissé passer l’occasion. Sur ses réseaux sociaux, le club de la capitale a répondu sans détour, avec un message tout aussi bref.

« Merci Real Madrid », a écrit le PSG en réponse au message de la Maison-Blanche. Une poignée de main virtuelle entre deux géants, au lendemain d’une soirée historique pour les Rouge et Bleu.