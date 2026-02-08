Stade Rennais : Rongier met Beye face à ses responsabilités sur Samba

Le Stade Rennais traverse une zone de turbulences et les mots pèsent lourd quand les résultats manquent. Après la défaite à Lens, Valentin Rongier a livré une prise de parole aussi maîtrisée que lourde de sens, laissant Habib Beye face à ses décisions.

Stade Rennais : Une mauvaise passe assumée, sans faux-semblants

Le constat est brutal, presque clinique. « On est dans une mauvaise période, ça ne nous ressemble pas », a reconnu Valentin Rongier, lucide sur la dynamique négative qui plombe Rennes. Le milieu n’a pas cherché d’excuses, évoquant un club en perte de confiance mais encore debout, déterminé à inverser la tendance.

Dans un vestiaire souvent scruté à la loupe en temps de crise, Rongier a voulu balayer toute idée de renoncement. « Il n’y a personne qui va lâcher. On va continuer de travailler pour regagner des matches », a-t-il insisté. Une déclaration sobre, presque militaire, pour rappeler que la discipline collective reste le socle du projet rennais.

Samba, Beye et le message froid du vestiaire

La question Brice Samba, mise à l’écart qui interroge, a été abordée sans détour… mais sans émotion. Rongier a soigneusement renvoyé la décision dans le camp du staff. « Ça ne nous regarde pas. Le coach a pris cette décision, c’est lui notre boss », a-t-il lâché, glacial, fermant la porte à toute polémique interne. Pourtant, le message ne manque pas de portée.

En se retranchant derrière l’autorité de Habib Beye, Rongier rappelle que les joueurs restent à leur place, tout en laissant l’entraîneur assumer seul ses choix forts. « Personne ne se divise, on est ensemble et on va le montrer d’ici la fin de la saison », a-t-il ajouté, avant une pensée appuyée pour le public : « J’ai une pensée pour nos supporters… ça nous emmerde pour eux. Qu’ils soient certains que personne ne va lâcher. »

