OL : Endrick face à ses premières critiques à Lyon

Le jeune attaquant brésilien Endrick prêté par le Real Madrid à l’OL n’a pas brillé contre le FC Nantes samedi soir et a écopé d’un carton rouge qui a fait couler beaucoup d’encre. Pour certains observateurs, le talent du jeune buteur a des limites qu’il va devoir apprendre à dépasser.

OL : Endrick, un talent sous surveillance

Endrick, 19 ans, continue de faire rêver le public lyonnais par ses accélérations et son sens du but. Mais samedi soir, sur la pelouse de la Beaujoire, le scénario fut différent. Le jeune avant-centre a rapidement été contenu par la défense nantaise, perdant sa fluidité habituelle et multipliant les fautes. Sa prestation, loin de son éclat habituel, a été marquée par un carton rouge qui a alimenté les discussions sur son intégration en Ligue 1.

Lire aussi : OL: Endrick encore décisif, Lyon fait peur avec le Brésilien

À voir

PSG : Enorme décision pour Luis Enrique, la Premier League en alerte

Barth Ruzza, ancien visage d’OL TV et supporter historique, n’a pas hésité à pointer du doigt ces limites. « En un mois avec Endrick, on a mesuré l’immense talent, mais aussi ses limites. Forza OL », a-t-il déclaré, rappelant que le chemin vers la maturité footballistique peut être semé d’embûches, même pour les prodiges venus du Brésil.

En un mois avec Endrick, on a mesurer l’immense talent, mais aussi ses limites.



Forza OL #TeamOL — Barth Ruzza ❤️ (@barthruzza) February 7, 2026

Les premières critiques pleuvent après le FC Nantes

La réaction de Ruzza a déclenché un véritable débat parmi les supporters. Si certains l’ont fustigé pour son franc-parler, d’autres ont reconnu la justesse de son analyse. « Il va retrouver les pieds sur terre. Un mal pour un bien ce soir », commentaient des fans lucides sur les réseaux sociaux. L’expérience s’avère précieuse pour Endrick : canaliser son énergie, garder la tête froide et ajuster son jeu face à des défenseurs costauds et rapides de Ligue 1.

Lire aussi : Mercato PSG : Incroyable ! Une offre se prépare pour Endrick

Ce carton rouge pourrait servir de déclic pour l’attaquant prêté par le Real Madrid. Les observateurs s’accordent à dire que le jeune international brésilien a besoin de temps pour transformer son potentiel en régularité. Mais si l’on connaît le joueur, les prochains matchs pourraient bien montrer qu’il a tiré les leçons de cette soirée mouvementée.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Le doute levé sur l’avenir de Tanner Tessmann

À voir

OM : Cette recrue cache un sérieux point faible

OM : La position tranchée de Chris Waddle sur Endrick à l’OL

OL : Endrick et deux recrues renforcent Lyon en Ligue Europa