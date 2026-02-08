OM : Cette recrue cache un sérieux point faible

L’OM a frappé un joli coup sur le mercato d’hiver avec l’arrivée de Tochukwu Nnadi, milieu nigérian surprenant et prometteur. Mais derrière sa puissance et son énergie, un défaut pourrait poser problème sur les terrains français.

OM : Tochukwu Nnadi, un profil qui attire et inquiète à la fois

À 22 ans, Tochukwu Nnadi débarque à Marseille avec un physique imposant et une capacité à couvrir de larges zones de jeu. Peu connu en Europe, le jeune Nigérian séduit par sa puissance et sa grinta, mais intrigue aussi par son style de jeu très engagé. Wilson Oruma, ancien Olympien et compatriote de Nnadi, dresse un portrait flatteur :

« Un joueur de devoir, admirable de puissance physique et athlétique. C’est un jeune qui a du coffre et qui peut couvrir plusieurs espaces sur le terrain », a-t-il confié dans un entretien accordé à Africa Foot. Ses qualités devraient dynamiser un milieu marseillais en quête de fraîcheur et d’impact physique.

Un technicien énergique mais parfois trop agressif

Au-delà de sa puissance, Nnadi possède des atouts techniques notables. « Il est doté d’une agressivité qui lui permet de grapiller beaucoup de ballons. Il a un bon pied droit qui lui donne la possibilité de bien relancer le jeu et d’accompagner les actions offensives », souligne Oruma. Cette combinaison de technique et d’énergie promet d’apporter de la vitalité au jeu du club marseillais.

Cependant, ce même excès d’engagement peut se transformer en handicap. « Il doit améliorer la gestion de ses efforts. Certes, il apporte une certaine intensité au jeu de son équipe dans la répétition des efforts, mais il exagère parfois avec son excès d’engagement », prévient Oruma. Sur les terrains français, les arbitres ne manqueront pas de remarquer ce trait de caractère.

Une recrue à maturer sous pression

Malgré ce point faible, l’ancien joueur reste confiant : « C’est un jeune joueur et je pense qu’il va se servir de la pression qui règne à Marseille pour grandir dans son jeu. Une chose est certaine, c’est que Tochukwu va apporter la grinta, la fraîcheur et l’insouciance au milieu de terrain du club marseillais. »

Le premier test de Nnadi pourrait arriver dès dimanche, au Parc des Princes, face au PSG. Transformer son énergie débordante en force utile pour l’Olympique de Marseille, sans laisser son agressivité devenir un problème, sera la clé de son intégration.

