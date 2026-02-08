ASSE : Montanier envoie un message fort à Stassin !

Pour sa première sur le banc de l’ASSE, Philippe Montanier a surtout voulu réinstaller des principes simples mais non négociables. Dans un Chaudron en quête de repères, le technicien a livré un discours sans détour, notamment à l’adresse de Lucas Stassin.

ASSE : Une victoire fondatrice face à Montpellier

L’essentiel était ailleurs que dans le jeu. Face à Montpellier, concurrent direct dans la lutte pour la remontée, l’ASSE a assuré le minimum vital : gagner. Sans éclat, mais avec sérieux, les Verts se sont imposés 1-0 grâce à Julien Le Cardinal, symbole d’un mercato hivernal appelé à peser rapidement. Une victoire précieuse, presque thérapeutique, pour un club en quête de stabilité.

Au micro de beIN Sports, Philippe Montanier n’a pas cherché à embellir la copie : « Ça n’est pas un super match. C’est une base de travail. On doit faire mieux, on va faire mieux ». Lucide, le nouveau coach a insisté sur l’importance du contexte : « Quand tu es à Geoffroy-Guichard, avec ce public, c’est quelque chose de particulier. » Comprendre le Chaudron avant de vouloir le séduire.

Montanier pose les bases : collectif, engagement, patience

Le message est clair, presque scolaire, mais assumé : l’ASSE doit redevenir une équipe. « On demande aux joueurs d’être des joueurs d’équipe », a martelé Montanier, conscient d’un groupe encore en manque de confiance. Le contenu reste perfectible, mais l’état d’esprit, lui, semble en reconstruction.

Le technicien sait que la victoire est un levier psychologique : « On a aussi besoin de victoire pour donner de la confiance. Ça permet de travailler dans la bonne humeur », a-t-il estimé. À Saint-Étienne, la méthode Montanier s’annonce progressive, loin des révolutions tactiques tapageuses. Une approche presque rassurante dans un club échaudé par l’instabilité.

Stassin reçoit le soutien de Montanier

Lucas Stassin n’a pas marqué, mais il a marqué des points. Montanier n’a pas esquivé le sujet et a livré un message fort, autant pour l’attaquant que pour le vestiaire : « Je ne suis pas inquiet pour lui, il a beaucoup de qualité. J’ai beaucoup apprécié son match, dans l’énergie, faire des appels, se bagarrer. Ici, il faut mouiller le maillot, et il a mouillé le maillot ». Une phrase lourde de sens dans un club où l’engagement est une religion.

S’il l’a remplacé, ce n’était pas un désaveu : « Si je le sors, ce n’est pas parce qu’il n’était pas bon, mais parce que j’avais besoin de nouvelles énergies », a-t-il expliqué. Montanier protège son joueur tout en fixant le cadre. À l’ASSE, le talent ne suffira pas. Le message est passé, clair, net… et très stéphanois.

