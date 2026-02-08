PSG-OM : Avant le Classique, De Zerbi reçoit un incroyable soutien

À la veille d’un Classique toujours inflammable, Roberto De Zerbi ne s’attendait sans doute pas à un tel appui. Critiqué à l’OM, l’entraîneur italien a trouvé un défenseur inattendu… au PSG.

PSG-OM : Marseille sous tension maximale avant le choc

L’Olympique de Marseille avance sur une ligne de crête. 4ème de Ligue 1, toujours en course en Coupe de France, le club phocéen peine pourtant à convaincre. L’élimination humiliante en Ligue des Champions a laissé des stigmates profonds, réveillant une défiance chronique autour du projet et de son entraîneur. À Marseille, la patience n’est jamais une vertu cardinale.

Malgré une victoire contre Rennes en début de semaine, l’OM n’a pas dissipé tous les doutes. Le match nul concédé face au Paris FC dans les dernières secondes a ravivé les critiques, comme un refrain trop souvent entendu cette saison. À l’approche du déplacement au Parc des Princes, le climat reste électrique, presque irrespirable.

De Zerbi, cible idéale des critiques

Roberto De Zerbi n’a pas échappé à la tempête. Son jeu ambitieux, parfois jugé naïf, divise. Les résultats irréguliers ont relancé les interrogations sur sa capacité à ramener l’OM au sommet. Selon plusieurs échos, l’Italien a même dû s’expliquer avec sa direction, preuve d’un malaise persistant.

Pourtant, De Zerbi est toujours là, droit dans ses idées, convaincu de sa méthode. Le Classique face au PSG s’annonce comme un test grandeur nature, peut-être même un juge de paix. Dans ce contexte explosif, chaque mot compte, chaque prise de position résonne plus fort qu’à l’ordinaire.

Le soutien lunaire venu du PSG

Et c’est là que la scène devient presque irréelle. En conférence de presse, Luis Enrique a pris tout le monde à contre-pied. Interrogé sur les critiques visant son homologue marseillais, le technicien parisien a lâché, avec un mélange de sérieux et d’ironie : « Tu critiques De Zerbi ? Je le défends. Tu critiques un entraîneur ? Je le défends. C’est normal. On sait que nous, les entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2, si on gagne nous sommes incroyables et si on perd nous sommes catastrophiques. »

Un soutien rare, presque fraternel, qui en dit long sur la condition d’entraîneur. À la veille du Classique, ce plaidoyer inattendu ajoute une saveur particulière à l’affrontement. Sur la pelouse, il n’y aura plus d’alliés. Mais le temps d’une déclaration, De Zerbi n’était plus vraiment seul.

