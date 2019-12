PSG - Mercato: Neymar, Mbappé, un énorme défi lancé à Al-Khelaïfi

Le PSG et Nasser Al-Khelaïfi parviendront-ils à conserver Neymar et Kylian Mbappé encore longtemps ? Si le président du Paris Saint-Germain y croit et pense même pouvoir les convaincre de prolonger, la presse espagnole, elle, annonce plutôt une bombe à venir à Paris.

Vers des jours difficiles pour le PSG avec Neymar et Mbappé ?

D’après les indiscrétions divulguées ces dernières heures par le journal AS, Nasser Al-Khelaïfi n’aurait aucune chance de parvenir à convaincre Neymar et Kylian Mbappé de prolonger avec le PSG. Malgré les multiples offres de leurs dirigeants, les deux joueurs ne souhaiteraient pas prendre de décision en pleine saison. Après son été mouvementé et ses envies de départ ouvertement affichées, Neymar semble avoir tourné la page, mais AS ne croit pas un seul instant que la star brésilienne va tirer un trait sur le Ballon d’Or et prolonger sa présence en Ligue 1.

Le quotidien madrilène pense donc que les dirigeants du PSG seront bien obligés d’écouter les offres des autres cadors pour Neymar et Mbappé l’été prochain afin d’éviter de vendre au rabais en 2021. Outre le Real Madrid et le FC Barcelone, la Juventus Turin, Liverpool, Chelsea, Manchester United et Manchester City seraient aussi sur les traces des deux vedettes du PSG.

Reste à savoir si Al-Khelaïfi arrivera à renverser la vapeur dans ces deux dossiers.