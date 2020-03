ASSE - Stade Rennais : 5 absents dans le groupe de Saint-Étienne

Comme annoncé, Claude Puel a dévoilé le groupe de l’ ASSE contre le Stade Rennais. Et Stéphane Ruffier ne figure pas parmi les 20 joueurs convoqués pour la demi-finale de la Coupe de France.

ASSE : Ruffier, Perrin, Khazri, Nordin et Hamouma absents contre Rennes

Claude Puel s’était passé de Stéphane Ruffier contre le Stade de Reims (1-1), puis face à l’ OL lors du derby retour. Pour la 3e fois de suite, le gardien de but de l’ ASSE n’est pas retenu. Comme pressenti, il est absent du groupe stéphanois pour la demi-finale de la Coupe de France ce jeudi 5 mars, à Geoffroy-Guichard. C’est donc Jessy Moulin qui sera encore titulaire dans les perches de Saint-Étienne.

En plus de Stéphane Ruffier qui est écarté, Claude Puel ne peut pas compter sur Loïc Perrin, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Romain Hamouma. Blessés, le capitaine et les trois joueurs offensifs ne sont toujours pas opérationnels. Le défenseur latéral brésilien Gabriel Silva est aussi absent du groupe.

Du coup, l’entraineur et manager général des Verts a fait confiance à de jeunes joueurs : Yvann Maçon (21 ans), Aimen Moueffek (18 ans) et Maxence Rivera (17 ans). Suspendu lors du derby contre Lyon, Mahdi Camara fait son retour.

Le groupe de l’ ASSE contre le Stade Rennais : Vermot, Moulin, Bajic - Saliba, Kolodziejczak, Trauco, Debuchy, Y. Maçon, W. Fofana - M’Vila, Boudebouz, M. Camara, Diousse, Cabaye, Moueffek - Diony, Honorat, Bouanga, Charles Abi, M. Rivera.