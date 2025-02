Stade Rennais : Lilian Brassier veut écrire l’histoire avec le SRFC

Lilian Brassier revient au Stade Rennais F.C. avec une détermination renouvelée, après son échec à l’OM. Le défenseur de 25 ans, formé au club, a exprimé son enthousiasme et sa volonté de contribuer activement aux succès futurs des Rouge et Noir.

Stade Rennais : Un retour attendu de Lilian Brassier au SRFC

Quatre ans après son départ, Lilian Brassier retrouve le Stade Rennais, fort des enseignements tirés de ses passages au Stade Brestois et à l’Olympique de Marseille. Le club breton a officialisé son retour sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat automatique de quatre ans.

Pour Brassier, ce retour est l’occasion de boucler la boucle avec son club formateur. Il déclare : « Pour moi, c’était un bout de chemin qui n’avait pas été fini. Je savais au fond de moi qu’il y allait avoir une suite avec le Stade Rennais, ça ne pouvait pas se finir comme ça. J’ai hâte de commencer », a déclaré Lilian Brassier.

Brassier avec une détermination à toute épreuve

Son passage à l’Olympique de Marseille n’ayant pas répondu à ses attentes, Brassier aborde cette nouvelle étape avec une motivation accrue. « J’ai traversé une période pas très agréable, mais je me suis toujours accroché et je suis sûr que je vais récolter de beaux jours. Dans la vie, tu peux passer de tout à tout, tu peux être tout en haut et en bas après, ça fait partie du milieu et de la vie », a confié le natif d’Argenteuil.

« Je savais au fond de moi qu’il y allait avoir une suite avec le Stade Rennais » 💬



« J’ai un fort caractère, ceux qui me connaissent peuvent le confirmer, je ne lâche jamais rien », a lâché Lilian Brassier. Une résilience qui témoigne de sa volonté de s’imposer et de contribuer positivement au sein de l’effectif du Stade Rennais. L’objectif de l’ancien Brestois est de se relancer et confirmer son talent après l’échec de son expérience marseillaise.

Des retrouvailles prometteuses au SRFC

En rejoignant le Stade Rennais, Brassier retrouve des visages familiers et un environnement qu’il connaît bien. Il est déterminé à démontrer que sa formation au club a porté ses fruits et qu’il est prêt à relever les défis qui l’attendent. À propos de son nouvel entraîneur, Habib Beye, il est convaincu de son potentiel et rassuré que le Sénégalais réussira sa mission de relancer le club breton.

« C’est un bon coach avec beaucoup de prestance, j’ai l’impression qu’il est super simple et j’ai hâte de me mettre au boulot », a-t-il fait savoir. Des propos qui reflètent l’enthousiasme du joueur à l’idée de collaborer avec le nouveau staff technique et de s’intégrer rapidement au sein de l’équipe.

Lilian Brassier revient donc au Stade Rennais avec l’ambition d’écrire une nouvelle page de son histoire et de contribuer activement aux succès futurs du club.