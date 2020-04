PSG mercato : Neymar et Kylian Mbappé ne bougeront pas

Avec l’approche de la fin de la saison, les rumeurs mercato vont déjà bon train. Le PSG et ses joueurs Neymar et Kylian Mbappé font régulièrement l’actualité foot. Si ces deux prodiges sont annoncés au FC Barcelone et au Real Madrid, la vérité qui les attend est qu’ils ne quitteront pas l’Île-de-France en fin de saison.

Le PSG déterminé à garder Neymar et Kylian Mbappé

Un mensonge diffusé aux quatre coins du monde ne devient pas une vérité et cela devrait se vérifier encore cet été dans les dossiers Neymar et Kylian Mbappé. Les deux joueurs sont régulièrement annoncés partant alors que le Paris Saint-Germain ne devrait pas les libérer. L’exemple de l’été passé, avec l’exigence de 400 millions d’euros par le PSG au Barça, devrait se renouveler. Après la crise de coronavirus qui a affaibli financièrement tous les clubs, le Barça aura du mal à signer un chèque d'au moins 200M€ pour son ancien joueur.

Les fans du FC Barcelone n’ont pas oublié la façon cavalière dont le joueur avait quitté leur club. Malgré le lobbying de Lionel Messi et des cadres du club, les supporters catalans ne veulent pas de lui.

Dans le cas de Kylian Mbappé, Paris ne devrait même pas accepter de parler de lui avec les autres clubs. Les dirigeants du PSG, selon la même source, n’ont pas l’intention de vendre les deux joueurs en question. Et même si les médias espagnols évoquent de possibles sacrifices financiers de Neymar pour faciliter son départ, et même la possibilité qu’il utilise l’article 17 du règlement de la FIFA, encadrant les séparations entre joueurs et club, Doha n’aurait aucune inquiétude sur ce dossier.

Kylian Mbappé et Neymar resteront bien au PSG à la fin du mercato estival et c'est ce qui sera cohérent