PSG Mercato : La dernière évolution du dossier Edinson Cavani

Le PSG va se séparer d' Edinson Cavani lors de ce mercato estival. Envoyé aux quatre coins du monde par différents médias, l’attaquant du Paris Saint-Germain sait déjà qu'il ne rejoindra pas certains clubs annoncés à ses trousses. À noter que Leonardo n’a jusqu'ici fait aucune offre de prolongation de contrat au joueur.

PSG Mercato : Diego Lugano ferme la porte de Sao Paulo à Cavani

C’est lors de ce mercato estival que la collaboration de Edinson Cavani avec le PSG va prendre fin. L’attaquant le plus prolifique de l’histoire du Paris Saint-Germain est en fin de contrat. Même s’il souhaitait rester dans la capitale française pour encore deux saisons, ses dirigeants n’ont pas souscrit à son vœu. Edinson Cavani va donc devoir trouver un nouveau club et les prétendants ne manquent fort heureusement pas pour lui. L’Atletico Madrid, la Juventus Turin, Manchester United et même les nouveaux riches de Newcastle United sont autant de clubs qui pourraient s’offrir le buteur du PSG lors de ce mercato. Sa situation est rendue plus aisée par l’absence d’indemnité de transfert à payer pour son futur acquéreur, ce qui par la même occasion limite le nombre de clubs pouvant véritablement concourir sur le dossier à cause des grosses exigences salariales de l’intéressé. À côté de ces clubs européens qui font l’actualité mercato de l’attaquant du PSG, le nom de Sao Paulo. L'ancien défenseur central du Paris SG, Diego Lugano, est directeur sportif de ce club. Ce dernier a clarifié la question en affirmant que son compatriote uruguayen ne pouvait objectivement pas rejoindre un club d’Amérique du Sud en cette période.

PSG Mercato : Edinson Cavani loin de portée des clubs sud-américains

S’adressant à SporTV, l’ancien joueur âgé de 39 ans a déclaré à propos du dossier Edinson Cavani qu’ils sont très « appréciés » avec Thiago Silva, autre joueur du PSG en fin de contrat ce mercato estival, par les clubs sud-américains. Mais le dirigeant du club brésilien l’avoue, ces deux éléments parisiens ont encore « une grande cote en Europe » et cela rend impossible leur transfert vers un club d’Amérique du Sud, surtout avec la situation de crise mondiale imposée par la pandémie de coronavirus. « Même si vous réunissez tous les clubs brésiliens, plus Boca Juniors et River Plate, on ne pourra pas le faire venir malheureusement », a confié Diego Lugano avec beaucoup de lucidité. Ce réalisme est loin d’être un signe de désintérêt de Sao Paulo pour ces joueurs, loin de là. L’ex-parisien assure : « Bien sûr, nous serons toujours en contact pour savoir s’il veut revenir un jour en Amérique du Sud ».

Le PSG mercato toujours très calme dans le sens des arrivées

Le début de mercato PSG est calme malgré l’ouverture du marché en France. Outre la signature définitive de Mauro Icardi, le club de la capitale n’a intégré aucun nouveau joueur important dans ses rangs, malgré les départs à venir de Thiago Silva, Thomas Meunier, Edinson Cavani, Layvin Kurzawa, Éric Maxim Choupo-Moting et plusieurs jeunes du club. Le mercato de l'été 2020 du PSG, avec les conséquences de la pandémie de covid-19 sur l’économie des clubs, pourrait être un des plus calmes.