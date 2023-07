En quête d’un attaquant de pointe pour la saison prochaine, le PSG serait proche de finaliser le transfert de Randal Kolo Muani de l’Eintracht Francfort.

Mercato PSG : L’Eintracht Francfort calme le jeu pour Randal Kolo Muani

Auteur d’une première saison de feu en Bundesliga, Randal Kolo Muani pourrait déjà rejoindre un top club européen lors de ce mercato estival. Désireux de s’offrir les services d’un avant-centre, le Paris Saint-Germain est à la lutte avec Manchester United et le Bayern Munich, qui souhaite toujours mettre la main sur un numéro 9 capable de combler le vide laissé par Robert Lewandowski l’été passé, pour l’attaquant de l’Eintracht Francfort. Mais le club allemand ne compte pas faire de cadeau aux courtisans de l’ancien joueur du FC Nantes. Interrogé par le journal local Sport Bild, Markus Krösche, le directeur du football de Francfort, a récemment jeté un énorme froid sur l’avenir de Kolo Muani.

« Nous n’avons pas à fixer d’échéance. Il a encore un long contrat et n’a jamais dit vouloir partir. Il s’est certainement très bien développé et c’est pourquoi d’autres clubs peuvent attirer l’attention. Mais il n’y a rien de concret (…) Il faut aussi laisser l’église au village ! Le football est un sport d’équipe. Le succès ne dépend pas seulement d’un joueur », a déclaré le dirigeant allemand, qui laisse donc entendre qu’il faudra se montrer très convaincant pour parvenir à déloger Randal Kolo Muani. Et selon la presse espagnole, le PSG y serait presque parvenu.

Arrivée imminente de Randal Kolo Muani au Paris SG ?

À la recherche d’un joueur capable de tenir le même rôle qu’Edinson Cavani, parti depuis l’été 2020, le Paris Saint-Germain aurait-il trouvé un accord avec l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani ? En effet, selon les informations relayées ces dernières par le média Sport, l’arrivée de l’international français de 24 ans au PSG serait plus proche que jamais.

Le journal barcelonais explique même que le natif de Bondy pourrait être la prochaine recrue des Rouge et Bleu après l’officialisation de la signature de l’ancien défenseur du Bayern Munich, Lucas Hernandez. La source espagnole ne mentionne aucun montant, mais diverses sources assurant que le transfert de Kolo Muani pourrait facilement atteindre un montant compris entre 80 et 100 millions d’euros.