Face aux nombreuses spéculations sur la situation de Victor Osimhen, toujours ciblé par le PSG, le SSC Naples a publié un communiqué pour éclairer l’opinion.

Mercato PSG : Le Napoli met la pression sur Victor Osimhen

Dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano, Aurelio De Laurentiis a fustigé le comportement de son attaquant Victor Osimhen, qui semble désormais hésiter malgré un accord pour une prolongation de son contrat qui expire en juin 2025. « La prolongation d'Osimhen ? Je suis toujours serein, mais ces choses se font à deux. Si son humeur a changé, je n'y peux rien. Si après une poignée de main, il y a une négation de ce qui avait été dit…, la vie continuera (…) Rappelez-vous, j'ai vendu Koulibaly à Chelsea un an avant la fin de son contrat », a déclaré le président du Napoli. Face à la polémique créée par cette sortie médiatique fracassante, le club italien a pondu un communiqué pour une mise au point.

Le Napoli soutient les propos de son président sur Osimhen

La direction du SSC Naples reste ferme et ne compte pas plier l’échine devant un joueur. Le club italien soutient donc la position de son président vis-à-vis de l’international nigérian de 24 ans. « Nous avons entendu parler des reconstructions forcées des propos du président De Laurentiis concernant la question d'Osimhen. Mieux vaut clarifier. Le président De Laurentiis n'a rien dit de négatif à propos de Victor, il a seulement dit qu'après des longues discussions qui se sont conclues par une poignée de mains marquant la volonté des deux parties de poursuivre leur relation, Victor a hésité », écrit le Champion d’Italie en titre avant d’annoncer une rencontre entre le club et le clan Victor Osimhen pour faire le point de la situation.

« Le président De Laurentiis espère qu'il ne s'agira que d'une pause de réflexion. Dans les prochaines semaines (…) De Laurentiis, Osimhen et son agent Roberto Calenda se retrouveront pour parler de l'avenir, dans la plus grande sérénité. Lire qu'il y a un froid entre Osimhen et le Napoli est complètement hors de propos », ajoute l’ancien club d’Edinson Cavani.

En cas de départ de l’ancien attaquant de Lille OSC, le Paris Saint-Germain aura fort à faire pour le convaincre l’été prochain puisque des clubs anglais seraient déjà prêts à faire des folies pour l’avoir. D’ailleurs, le portail 90min rapporte que Chelsea, Liverpool et Arsenal surveilleraient avec attention cette affaire. Le PSG sait donc à quoi s’attendre.