Très actif durant le dernier mercato estival, le PSG a infligé un sérieux coup aux plans de Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool.

Mercato PSG : Jürgen Klopp espérait Manuel Ugarte à Liverpool

En déboursant 60 millions d’euros pour aller chercher Manuel Ugarte au Sporting Portugal cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un superbe coup sur le marché des transferts. Infatigable travailleur au milieu de terrain, l’international uruguayen est déjà indispensable dans le système de jeu de Luis Enrique. En quelques matches seulement, le joueur de 22 ans a fait taire toutes les critiques autour du montant de son transfert.

Et ce jeudi, le site spécialisé Liverpool.com révèle que Liverpool était également très intéressé par le profil de Manuel Ugarte. En concurrence avec le Paris SG pour recruter le compatriote d’Edinson Cavani, le club anglais avait clairement les moyens de lever la clause libératoire du natif de Montevideo. Mais les dirigeants des Reds ont finalement fait le choix de miser sur Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch ou encore Alexis Mac Allister au milieu de terrain. Pas forcément au goût du technicien allemand.

Jürgen Klopp regrette pour Manuel Ugarte

Pour beaucoup d’observateurs, Manuel Ugarte est la meilleure recrue estivale du Paris Saint-Germain. De par son impact dans le jeu, le protégé de Luis Enrique apporte aux Rouge et Bleu tout ce qui leur manquait depuis la retraite de Thiago Motta. Selon le média britannique, avec le début de saison étincelant que réalise l’ancien milieu défensif du Sporting, Jürgen Klopp aurait quelques regrets de ne pas être parvenu à le recruter. « Il a été une immense révélation pour beaucoup de supporters, c’est une énorme arrivée pour le PSG, Luis Campos a bien travaillé, c’est un jeune joueur qui a de la force et du caractère, il aide l’équipe, il donne de l’équilibre », a déclaré Luis Enrique, l’entraîneur des Rouge et Bleu.