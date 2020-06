LOSC Mercato : Christophe Galtier ouvre enfin la porte à l'OM

Christophe Galtier était l’invité du Canal Football club ce dimanche. L’occasion pour l’entraîneur du LOSC de révéler que cela ne lui déplairait pas d’entraîner un jour l’OM.

Christophe Galtier pas insensible au banc de l’OM

Régulièrement annoncé sur la banc de l’OM, Christophe Galtier a été très clair ce dimanche. A la question de savoir s’il souhaiterait un jour être sur le banc des Phocéens, le stratège du LOSC n’a pas fait la langue de bois. « En tant que Marseillais, je vous réponds que oui », a-t-il déclaré avant d’argumenter : « C’est un club qui ne laisse personne insensible. » Que les supporters de Lille OSC ne s’inquiètent pas, l’ancien patron du banc stéphanois (2009-2017) ne va pas les quitter tout de suite. Le natif de Marseille est conscient qu’ « on entraîne pas l’OM dans n’importe quelles conditions, il faut être armé et en pleine forme ». D’ailleurs, entraîner l’Olympique de Marseille « n’est vraiment pas d’actualité » parce que Christophe Galtier est « vraiment dans le projet lillois » et est « très épanoui dans ce projet-là ».

Changement de discours pour le coach du LOSC ?

Mais cette allégeance au projet lillois ne cache pas le changement de discours de la part du concerné. Le fait que le technicien de 53 ans ne ferme plus la porte à l’OM peut être considéré comme un virage à 180°. En effet, il y a près d’un mois, les rumeurs disaient que Christophe Galtier avait été approché pour succéder à André Villas-Boas, lui-même annoncé sur le départ pour protester contre le limogeage surprise d’Andoni Zubizarreta. La réaction du stratège des Dogues avait fusé : « Ce ne sont que ragots et pure invention. » Ce dimanche, il ne tient pas exactement les mêmes propos…