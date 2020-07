PSG : Kylian Mbappé forfait contre l'OL et Atalanta (off)

Trois jours après la blessure de Kylian Mbappé, et des examens complémentaires passés ce lundi 27 juillet, le PSG a confirmé une entorse de la cheville droite, avec lésion ligamentaire externe.

Kylian Mbappé, entorse confirmée et trois semaines d'indisponibilité

Le bilan d’imagerie réalisé par Kylian Mbappé ce lundi a confirmé la blessure initiale, à savoir une entorse à la cheville, mais avec une lésion ligamentaire externe. Le club de la capitale précise, dans un point médical, la durée de l’absence de l’attaquant. « Suite à ce traumatisme, le délai de reprise est estimé à environ 3 semaines », a informé le Paris Saint-Germain. Le premier communiqué médical des Parisiens, publié samedi, indiquait une entorse de la cheville « avec lésion importante du compartiment latéral externe ». Concrètement , Kylian Mbappé est forfait pour la finale de la coupe de la Ligue contre l'OL, le 31 juillet et très probablement pour le quart de finale de la Ligue des champions, face à l'Atalanta Bergame, le 12 août.

L'attaquant du PSG blessé par Loïc Perrin

Kylian Mbappé a été victime d’un tacle appuyé de Loïc Perrin vendredi dernier, lors de la finale de la coupe de France. A la demi-heure de jeu, le buteur des Rouge et Bleu est immédiatement sorti et remplacé par Pablo Sarabia. Quant au défenseur central et capitaine de l’AS Saint-Étienne, il a été expulsé, suite à un carton rouge direct. Le Paris SG a remporté le trophée de la coupe nationale (1-0), le 13e de son histoire.