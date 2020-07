Real Madrid Mercato : Takefusa Kubo vers un nouveau prêt ?

Prêté au RCD Majorque cette saison, Takefusa Kubo, le prodige japonais du Real Madrid, devrait faire l'objet d'un nouveau prêt cette saison. Trois clubs auraient fait part de leur intérêt pour l'instant.

Takefusa Kubo prêté par le Real Madrid à un autre club de Liga ?

Le prêt de Takefusa Kubo à Majorque cette saison a confirmé tout le potentiel du jeune ailier japonais. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives en Liga, ce n'est pas tant par la statistique qu'il a brillé, mais plutôt par ses qualités intrinsèques : élimination, prise et conduite de balle, vitesse... Alors qu'il vient de fêter ses 19 ans seulement, le Real Madrid chercherait à prêter l'international nippon (7 sélections), et deux clubs de haut standing de Liga sont déjà intéressés. Mundo Deportivo révèle que le FC Séville s'est le mieux positionné ces dernières semaines avec un argument choc notamment, le fait que le club dispute la Ligue des Champions. Outre le club andalou, la Real Sociedad, qui jouera la Ligue Europa, s'était renseignée au sujet de l'ancien joueur du FC Tokyo.

L'Ajax Amsterdam, l'équipe idéale pour l'ailier japonais ?

Ce mardi, la presse néerlandaise fait savoir que Take Kubo aurait également tapé dans l'oeil de l'Ajax Amsterdam. Les Ajacides voudraient obtenir le prêt du natif de Kawasaki pour une durée de deux saisons, à l'instar de ce qu'a obtenu la Real Sociedad pour Martin Ødegaard. Pour Erik ten Hag, entraîneur amstellodamois prônant un football rapide et offensif, l'Ajax pourrait être la destination idoine pour Kubo, qui a besoin de temps de jeu. Reste à voir si le Real Madrid le laissera s'aguerrir ailleurs qu'en Liga.