Real Madrid : Le club se sépare du flop Luka Jovic pour six mois

Publié le 14 janvier 2021 à 19:00

Décevant au possible depuis son arrivée à l'été 2019 au Real Madrid, Luka Jovic a enfin trouvé une porte de sortie. N'ayant jamais convaincu avec les Merengue, l'attaquant serbe a été prêté pour six mois à son ancien club, l'Eintracht Francfort.

Le calvaire de Jovic au Real Madrid

Impressionnant en Allemagne lors de la saison 2018-2019, Luka Jovic avait inscrit 27 buts et délivré 7 passes décisives avec l'Eintracht Francfort. L'ancien joueur de Benfica était alors une cible de choix lors du mercato estival de 2019 et le Real Madrid avait alors raflé la mise pour 60 millions d'euros au nez et à la barbe de ses concurrents. Malheureusement pour le club de la capitale, l'international serbe (11 sélections, 5 buts) n'est jamais parvenu à s'imposer. Alors que dans le même temps, Karim Benzema était dans la meilleure passe de sa grande carrière, le puissant attaquant de 23 ans ne marquait que deux buts en 27 apparitions toutes compétitions confondues. Des statistiques faméliques qui ne se sont pas améliorés cette année quand son temps de jeu a drastiquement baissé avec seulement cinq apparitions au compteur en 2020-21.

De retour à l'Eintracht avant de mieux revenir à Madrid ?

Engouffré dans une situation d'échec, Jovic était alors logiquement cité dans des rumeurs de prêt ou de transfert cet hiver. C'est finalement la première option qui a été privilégié par le board de la Casa Blanca, car le natif de Bijeljina retourne à l'Eintracht Francfort pour la fin de la saison. Neuvièmes de Bundesliga, les hommes d'Adi Hutter devront livrer rude bataille pour accéder aux places européennes et le renfort de Luka Jovic est forcément le bienvenu. Potentiellement associé à André Silva sur le front de l'attaque, nul doute que le joueur formé à l'Etoile Rouge de Belgrade aura à coeur de revenir en grâce sur les pelouses allemandes pour le faire ensuite du côté du Real Madrid dans six mois.













Par Chemssdine