PSG - Man United (1-2) : Thomas Tuchel affiche sa déception

Finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, Thomas Tuchel a mal entamé sa nouvelle campagne européenne. Le Paris Saint-Germain s’est incliné (1-2) à domicile contre Manchester United pour son premier match de C1.

La réaction de Thomas Tuchel après Manchester United

Le PSG n’aura pas sa revanche contre Manchester United. Sans Edinson Cavani, leur dernière recrue estivale, les Red Devils ont battu le Paris Saint-Germain mardi au Parc des Princes. Comme en 2019, c’est Marcus Rashford qui a puni les Parisiens en fin de match. Après la rencontre, Thomas Tuchel est revenu sur cette contreperformance. Le technicien allemand ne trouve pas les mots après cette première sortie ratée. « C’était une surprise, parce qu’on s’est bien préparés et on a fait de bons matchs avant. Mais ce n’était pas comme ça aujourd’hui […] C’était difficile pour nous aujourd’hui de trouver l’état d’esprit nécessaire pour la Ligue des champions. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est comme ça », confie l’entraîneur parisien au micro de RMC Sport.

Les Red Devils trop forts pour le PSG ?

Pour cette première en C1, Thomas Tuchel a dû composer avec les forfaits de Marco Verratti, Leandro Paredes et Marquinhos. Le coach du PSG a également perdu Idrissa Gueye sur blessure. Le Sénégalais a été remplacé à la mi-temps. Pour l’entraîneur parisien, ses poulains ont manqué de tout contre United. « On a manqué de beaucoup de choses, offensivement et défensivement. Ce n’était pas un match à notre niveau, pas du tout, que ce soit dans les phases offensives, défensives, techniquement, tactiquement, dans l’intensité et le contre-pressing. Ce n’était pas nous, clairement », a-t-il expliqué. Le Paris Saint-Germain va tenter de relever la tête samedi en Ligue 1 avec la réception du Dijon FCO.