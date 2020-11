ASSE : Pierre Ménès sans pitié avec Sainté et Claude Puel

Publié le 02 novembre 2020 à 23:19

L’ ASSE va mal et son mauvais résultat (0-1) de dimanche face à Montpellier Hérault Sport Club n’a rien arrangé. Pierre Ménès n’a pas manqué d’évoquer la mauvaise passe de l’équipe de l’ AS Saint-Étienne version Claude Puel.

Pierre Ménès très critique envers l' ASSE

Opposée à Montpellier Hérault SC dimanche, l’ ASSE s’est de nouveau écroulée en encaissant une défaite 0-1 à domicile. Au delà de la déconvenue, c’est l'attitude de l’équipe stéphanoise ou celle de son coach qui déçoit profondément le consultant sportif. Pierre Ménès a expliqué sur son blog que la 5e défaite consécutive de l’ As Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard face au MHSC inquiète. D’après lui, l’équipe « héraultaise qui s’est imposée sur une jolie frappe de Mavididi (…) n’a même pas eu à forcer son talent pour s’imposer tant cette formation stéphanoise n’a plus ni queue ni tête. »

Claude Puel est clairement ciblé par le consultant du Canal Football Club. Pour Pierre Ménès, le fait que l’entraîneur de l’ As Saint-Étienne laisse Bouanga sur le banc, « Khazri revient, puis Khazri ressort » est un management qui fait planer sur l’équipe un sentiment « perpétuel d’insécurité ». Ce sentiment « nuit profondément à une équipe aussi jeune. »

Le projet de Claude Puel a du mal à convaincre

Toujours très opposé à l’approche du foot prôné par Claude Puel, il lâche : « Je l’ai dit que je n’étais pas fan de ce projet, que trop de jeunesse tuait la jeunesse. C’est malheureusement ce qui est en train de se passer. Alors je sais pertinemment que le club a des problèmes financiers, mais il a tout de même vendu Saliba et Fofana pour 70 M€ en quelques mois. Il aurait peut-être été judicieux d’en réinvestir 10 ou 15 dans deux arrières centraux un peu plus expérimentés. Et le prochain match pour les Verts, ce sera à Lyon. Autant dire que cela ne sent pas très bon…»













Par Gary SLM