Stade Rennais : La composition probable face à Chelsea en C1

Publié le 04 novembre 2020 à 10:30

Opposé à Chelsea, pour la troisième journée de Ligue des champions, le Stade Rennais de Julien Stéphan se déplace à Londres avec un groupe jeune mais peut compter sur le retour de suspension de Steven Nzonzi, absent en Andalousie face au Séville FC, mais pas sur Eduardo Camavinga, toujours blessé.

Un Stade Rennais très jeune à Chelsea

Après sa défaite, courte mais plus que logique, sur la pelouse du Séville FC (0-1), la semaine dernière, le Stade Rennais aimerait bien faire un coup en accrochant Chelsea, ce mercredi soir (21 h), à Londres. Mais Julien Stéphan, l'entraîneur des Rouge et Noir, va encore devoir se passer des services de son prodige Eduardo Camavinga. Le joueur, qui fêtera ses 18 ans dans les jours à venir, n'est toujours pas remis d'une béquille reçue contre Angers SCO lors de la 8e journée de Ligue 1 et ratera son second match de Ligue des champions. En revanche, le champion du monde Steven Nzonzi fait son retour dans le groupe européen du coach du SRFC, après avoir manqué la rencontre en Andalousie à cause d'une suspension décidée par l'UEFA la veille du match. Benjamin Bourigeaud, touché en Espagne mais qui a participé à la victoire des Rouge et Noir contre le Stade brestois (2-1), samedi, devrait pouvoir tenir sa place.

4-3-3 strict ou 4-4-2 hybride ?

On sait que le système préféré de Julien Stéphan est le 4-3-3, qu'il utilise majoritairement avec le Stade Rennais, mais il lui arrive aussi d'opter pour un 4-4-2 évolutif, hybride, qui peut se transformer en 4-3-3 selon les situations et le contexte du match. Le coach rennais va-t-il opter pour l'attaque à deux, avec Adrien Hunou et Serhou Guirassy ? L'Equipe et Ouest-France n'y croient pas. Les deux quotidiens pensent que l'entraîneur des Rouge et Noir jouera avec son habituel 4-3-3, avec Gomis dans les buts, une défense centrale composée de Aguerd et Da Silva, avec Dalbert à gauche et Traoré à droite. Au milieu, Nzonzi devrait être accompagné de Bourigeaud et Léa Siliki. Devant le doute subsiste entre la titularisation de Terrier, à gauche, ou de Del Castillo. Doku devrait prendre le couloir droit et Guirassy occupera la pointe de l'attaque. Face à une équipe de Chelsea très en forme, le Stade Rennais devra réaliser un match plein face à Edouard Mendy, son ancien gardien.

La composition probable du Stade Rennais selon Foot-sur7 : Gomis - Dalbert, Aguerd, Da Silva, Traoré - Léa-Siliki, Nzonzi, Bourigeaud - Terrier, Guirassy, Doku.













Par Matthieu