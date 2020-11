LOSC : C3, le coach de Milan se souvient de Galtier à l'ASSE

Publié le 05 novembre 2020 à 10:15

Le LOSC est en Lombardie pour y affronter l’AC Milan en Ligue Europa, ce jeudi. Stefano Pioli évoque des retrouvailles avec Christophe Galtier qu’il avait déjà croisé contre l’ASSE.

Entraineur du LOSC, Christophe Galtier va retrouver Stefano Pioli qu’il avait affronté en 2015 quand ce dernier était entraineur de la Lazio Rome. Le technicien français dirigeait alors l’équipe de l’ASSE. Et le coach de l’AC Milan a encore en mémoire cette confrontation. « Je connais bien Christophe Galtier pour l’avoir déjà rencontré avec la Lazio Rome contre l’AS Saint-Étienne », a-t-il rappelé, en conférence de presse. « Ses équipes jouent bien, elles sont bien en place et maîtrisent les phases défensives et offensives. Devant, il a des éléments rapides et de qualité », a commenté Stefano Pioli. « Christophe Galtier est un bon gars. On avait parlé, car il avait joué à Monza (en 1997-1998) », s'est souvenu le coach italien, avant de livrer son opinion sur le LOSC. Ayant constaté que « le championnat français progresse, et que les équipes de Ligue 1 ne sont pas forcément attentives tactiquement, mais généreuses avec de la qualité », le technicien de l’AC Milan se méfie. Selon ce dernier, son équipe « n’a pas été chanceuse de tirer Lille OSC » dans le groupe H.

AC Milan - Lille OSC : Une place de leader en jeu

Pour rappel, l'ASSE de Christophe Galtier avait été battue par la Lazio de Stefano Pioli (3-2) à Geoffroy Guichard en octobre 2015. Les deux équipes avaient fait match nul (1-1) à Rome en décembre 2015. C'était lors de la saison 2015-2016, en phase de poule de la Ligue Europa. Il faut préciser que le LOSC (2e avec 4 points) et l'AC Milan (1er avec 6 points) jouent la première place de leur groupe, avant la phase retour. Notons que Simon Kjaer, ex-Lillois et désormais Rossoneri, va également retrouver les Dogues.













Par ALEXIS