ASSE Mercato : Un ancien Vert prêt à faire son retour

Publié le 05 novembre 2020 à 12:30

L'ASSE est mal en point en Ligue 1 ces dernières semaines, après avoir enchaîné cinq défaites consécutives, à l'aube du derby au Groupama Stadium contre l'OL. Mais les Verts croient au projet de Claude Puel, qui va néanmoins devoir renforcer son effectif au mercato hivernal et il pourrait bien bénéficier de l'aide d'un ancien stéphanois dans sa démarche.

Le mercato d'hiver, objectif des Verts

Si William Saliba est de plus en plus proche de faire son retour, en prêt, à l'ASSE, d'autres anciens joueurs gardent toujours un regard appuyé sur les Verts. Les Stéphanois abordent leur déplacement sur la pelouse de l'OL, dimanche (21 h), en Ligue 1, dans de mauvaises conditions, avec une 13e place au classement et cinq défaites de suite dans les crampons. Mais les joueurs sont convaincus de pouvoir redresser la barre et une réunion a eu lieu en ce sens à la demande des cadres du vestiaires. Tous soutiennent le projet de l'entraîneur Claude Puel, mais espèrent également atteindre le mercato d'hiver sans trop de dégâts et voir l'équipe se renforcer pour pouvoir finir la saison comme ils l'avaient commencée, sur une bonne dynamique. William Saliba est donc espéré dans quelques semaines en provenance d'Arsenal pour un nouveau prêt, mais le staff de l'ASSE pourrait lui aussi être renforcé.

Loïc Perrin veut revenir à l'ASSE

Désormais consultant pour France Bleu, Loïc Perrin donne régulièrement son avis sur la situation de l'ASSE. L'ancien capitaine des Verts, qui a fait toute sa carrière à l'AS Saint-Etienne et qui a pris sa retraite l'été dernier, veut rester dans le giron de l'équipe, comme il l'a expliqué au micro de nos confrères. "Racheter le club, ce n'est vraiment pas un objectif. Mais par contre y travailler, oui. C'est quelque chose qui a déjà été évoqué avec le club. C'est plus ou moins prévu, pour l'instant il n'y a rien d'officiel. J'ai encore un peu le temps. Mais oui, j'aimerais travailler dans mon club. Maintenant, à quel poste... Je sais ce que je ne veux pas faire déjà, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'entraîner aujourd'hui. Cela peut évoluer, cela peut changer. Ce sera plus dans la direction sportive. Après, à voir si ça me plaît. C'est un nouveau métier, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, ça ne vient pas comme ça. J'ai beaucoup à apprendre, j'ai quelques années pour le faire." Et pourquoi pas aux côtés de Claude Puel et de son staff, pour sortir son club de coeur d'une mauvaise passe ?













Par Matthieu