ASSE Mercato : Arteta parle, ça se confirme pour Saliba !

Publié le 04 novembre 2020 à 18:30

Dans une très mauvaise passe en Ligue 1, l'ASSE voit une lueur d'espoir s'illuminer du côté d'Arsenal. Leur ancien défenseur, William Saliba, ne fait toujours pas partie des plans de l'entraîneur Mikel Arteta, qui est loin d'avoir fermé la porte à un prêt de l'ex-Stéphanois lors du mercato hivernal.

L'ASSE n'a plus qu'à convaincre Arsenal

Et si l'ASSE retrouvait à nouveau William Saliba ? Le défenseur, vendu à Arsenal en 2019 contre environ 30 millions d'euros, avait été directement prêté à l'AS Saint-Etienne la saison dernière. Blessé, puis privé des terrains en raison de l'arrêt de la saison de Ligue 1, le jeune joueur (19 ans) a fait son retour à Londres où il se morfond depuis avec la réserve d'Arsenal. Saliba n'a toujours pas eu de temps de jeu en équipe première et ne figure pas sur la liste des joueurs disponibles pour la Ligue Europa. Une situation que l'ancien Vert vit mal, après avoir refusé un prêt en Championship dans les dernières heures du mercato. Ainsi, il aurait ouvert la porte à un départ en prêt dès le mercato hivernal et ferait les yeux doux à son ancien club, qui en a bien besoin après une série de cinq défaites consécutives. L'ASSE avait déjà essayé de convaincre Arsenal de lui prêter à nouveau le joueur, en vain. Mais les choses évoluent rapidement.

Arteta ouvre la porte à un départ de Saliba

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a donné de nouvelles indications face à la presse, à quelques heures du match de Ligue Europa entre Arsenal et Molde, jeudi soir (18h55). L'Espagnol est revenu sur la non-qualification de William Saliba en Coupe d'Europe. "Avec le nombre de défenseurs centraux que nous avons dans l'équipe, nous avons dû le laisser de côté et c'est douloureux. Nous avons eu des blessures et nous aurions pu l'utiliser, mais cela fait partie de ce métier", a commenté Arteta. Le technicien d'Arsenal n'a en revanche pas fermé la porte à un départ de l'ancien joueur des Verts au mercato hivernal, du moins en prêt. Nous avons essayé de trouver le bon club aux derniers jours du mercato, mais nous n'avons pas pu le faire et nous allons revoir la situation dans les prochaines semaines et nous asseoir avec lui, nous verrons quelle sera la meilleure chose à faire. Mais cela dépendra de lui et de la situation des autres joueurs." L'ASSE devrait donc pouvoir voir son projet avorté du mercato d'été réussir dans quelques semaines. Il faudra que les Verts soient costauds d'ici-là, à commencer par dimanche (21 h) pour le derby face à l'OL.













Par Matthieu