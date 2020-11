ASSE : Concertation cruciale avant le derby contre Lyon

Publié le 05 novembre 2020 à 07:00

L’ ASSE est dans une mauvaise spirale avant d’affronter l’OL dimanche en championat. Les cadres de l’AS Saint-Étienne se seraient réunis à la veille de ce choc pour mettre un terme à la mauvaise série du club.

Importante réunion des cadres de l’ ASSE avant Lyon

Dimanche, l’AS Saint-Étienne se déplace sur la pelouse de l’Olympique lyonnais pour la 10e journée de Ligue 1. L’ ASSE broie du noir à la veille de ce derby. Les hommes de Claude Puel restent sur six matchs sans victoire en championnat, dont cinq défaites consécutives. Avant d’affronter Lyon, des cadres du vestiaire stéphanois se sont réunis pour trouver une solution à la crise. « Grosse et constructive discussion hier [mardi, ndlr] dans le groupe stéphanois ! Une prise de conscience initiée par trois joueurs : Debuchy, Hamouma et Moulin. Ce groupe avait besoin de se parler, de se dire les choses afin de stopper l’hémorragie… en espérant repartir du bon pied », a révélé Mohamed Toubache-Ter mercredi soir sur Twitter.

Des Verts inquiétants avant de retrouver l’OL

Après cette rencontre, les trois cadres devraient davantage booster leurs attaquants. Au-delà de ses mauvais résultats, l’ ASSE est également à la peine sur le plan offensif. Le Progrès note à ce sujet que les hommes de Claude Puel n’ont cadré qu’un seul tir sur les 30 tentés lors des trois derniers matchs. Meilleur buteur du club la saison dernière avec 12 réalisations, Denis Bouanga est le symbole de cette carence offensive. L’attaquant gabonais n’a plus inscrit le moindre but depuis la victoire contre l’OM au Vélodrome (0-2). Il ne compte que 2 buts cette saison en championnat. Il n’y a plus qu’à espérer qu’autant ses coéquipiers que Claude Puel trouveront les mots justes pour le réveiller contre Lyon.













Par Ange A.