PSG Mercato : Prolongation, ça discute pour Angel Di Maria

Publié le 06 novembre 2020 à 07:00

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2015, Angel Di Maria voit son contrat actuel expirer en juin prochain. Aux dernières nouvelles, la direction du PSG a amorcé les discussions pour renouveler le bail de l’attaquant argentin.

Angel Di Maria parti pour prolonger avec le PSG ?

La prolongation des contrats de ses stars est l’une des priorités du board parisien. La direction du Paris Saint-Germain souhaite ainsi renouveler les contrats de Neymar Jr et Kylian Mbappé. Les deux hommes ont rejoint le PSG en 2017 et sont encore liés au club jusqu’en 2022. Comme pour les deux attaquants, la prolongation du contrat d’ Angel Di Maria est également un dossier important sur la table de Leonardo. Contrairement à Neymar et Mbappé, l’attaquant argentin est dans la dernière année de son contrat. Il pourrait donc partir libre au terme de la saison. Chose que n’envisage pas le club. Foot Mercato révèle même que la direction parisienne a déjà entamé les négociations pour la prolongation de Di Maria.

Un sacrifice attendu de Di Maria ?

Selon le média en ligne, le PSG souhaite prolonger Angel Di Maria de deux ans, soit jusqu’en 2023. Toutefois, le Paris Saint-Germain voudrait également baisser le salaire de l’ancien du Real Madrid. Avec des émoluments annuels estimés à 13,4 millions d’euros, le natif de Rosario est l’un des plus gros salaires de l’effectif parisien. Reste plus qu’à savoir si le principal intéressé est disposé à réduire ses revenus pour rester à Paris. Sa dernière prolongation avec le PSG remonte en 2018. Il avait alors signé un nouveau contrat de 3 ans avec le club de la capitale.













Par Ange A.