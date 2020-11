PSG : Les consignes tactiques délirantes de Tuchel révélées

Publié le 06 novembre 2020 à 15:00

Le PSG ne trouve pas son jeu cette saison et cela se ressent dans les résultats, après une seconde défaite en Ligue des champions sur la pelouse du RB Leipzig. Les choix de Thomas Tuchel ne passent et la pauvreté du jeu parisien inquiète, la raison en serait les décisions tactiques de l'entraîneur allemand qui ne miserait que sur ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar.

Le PSG tactiquement dans les choux

Thomas Tuchel est de plus en plus fragilisé à la tête de la formation parisienne. Les mauvais résultats en Ligue des champions, notamment un deuxième revers face au RB Leipzig (1-2), font mal. Le manque de jeu du PSG est criant et agace la direction du club, mais également les joueurs, qui ne comprennent pas certaines décisions de leur coach. La lubie du coach allemand, inverser les positions de Marquinhos et Danilo entre le milieu et la défense centrale, ne passe plus et le vestiaire serait entré en rebélion. De fait, Thomas Tuchel est sur un siège éjectable et Doha devrait statuer rapidement sur son sort. L'entraîneur, lui, ne rêve plus à une prolongation. Il aurait même lâché les rênes, selon les informaitons de RMC, qui estime que le groupe est en autogestion depuis le début de saison.

Une consigne : passer la balle à Neymar et Mbappé

L'individualisme de Neymar et Kylian Mbappé a souvent été pointé du doigt ces dernières semaines. Mais d'après RMC, ils y seraient contraints. Le vestiaire parisien ne serait en effet pas seulement furieux contre le positionnement de Marquinhos, mais aussi contre un Thomas Tuchel qui se reposerait beaucoup trop sur ses deux stars. "La simplicité des consignes portées uniquement sur Neymar et Mbappé" serait la raison principale de l'ire de l'effectif et expliquerait la pauvreté du jeu parisien et ses difficultés en l'absence des deux joueurs. Une simplicité tactique qui suffit en Ligue 1, mais qui ne peut fonctionner en Ligue des champions. Pourtant, quelques fulgurances collectives pointent lors que Neymar et Mbappé sont absents. Peut-être la clé pour un PSG qui ne peut plus fonctionner ainsi.













Par Matthieu