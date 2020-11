PSG Mercato : Thomas Tuchel dans un siège éjectable

Publié le 06 novembre 2020 à 10:30

Depuis la deuxième défaite du PSG en Ligue des champions, mercredi sur la pelouse du RB Leipzig (1-2), Thomas Tuchel est plus que jamais sous la menace d’un licenciement. RMC Sport croit savoir qu’une réunion au sommet va sceller le sort du technicien allemand lors de la trêve internationale.

PSG : Décision à venir pour Thomas Tuchel

Battu par Manchester United (2-1), puis le RB Leipzig (2-1), le PSG s’est mis en difficulté en Ligue des Champions. Rétrogradée à la troisième place avec trois points dans le groupe H, l’équipe de Thomas Tuchel a compromis sa qualification, à mi-parcours de la phase de poule. Elle est désormais devancée par les Red Devils et le club allemand qui comptent chacun six points. Le coach des Parisiens est surtout critiqué pour ses choix concernant l’inversion de poste entre la recrue Danilo Pereira et le capitaine Marquinhos. Milieu de terrain, le premier est replacé en défense centrale et le second en sentinelle, alors qu’il est arrière axial de prédilection. Et ces repositionnements sont contre-productifs pour le PSG, finaliste de la dernière Ligue des champions.

De plus, Thomas Tuchel ne cache plus ses désaccords avec le directeur sportif Leonardo, sur la question du recrutement. Vue la situation compliquée de son équipe, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de remettre de l’ordre. D’après les indiscrétions de la source, « la trêve internationale à partir de dimanche va permettre aux dirigeants du club de se poser et de réfléchir ». Ainsi, « une réunion "premier bilan" était d’ailleurs prévue durant cette pause internationale, entre le staff sportif du PSG et la direction », si l’on en croit le média. Précisons que le contrat de Thomas Tuchel est valide jusqu’en juin 2021. Mais selon la radio, « le coach de 47 ans n’est pas encore sur le départ officiellement, mais officieusement, des questions se posent autour de son avenir au PSG ».

Thomas Tuchel et son bilan positif

Thomas Tuchel a été nommé à la tête du Paris SG à l'été 2018. En deux saisons, ii a gagné presque tous les titres et trophées en France. Sur le plan européen, il a réussi à hisser l'équipe en finale de la Ligue des champions, une première dans l'histoire du club Rouge et Bleu. Son bilan est donc largement positif et il n'hésite pas à le brandir à ses détracteurs. Les résultats de Thomas Tuchel (deux titres de champion, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, deux Trophées des champions, une finale de C1) vont-ils peser en sa faveur lors du conclave avec le président Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo la semaine prochaine ? À suivre.













Par ALEXIS