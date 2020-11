PSG - Stade rennais (3-0) : Paris s'en remet à Di Maria

Publié le 08 novembre 2020 à 00:30

Le Paris Saint-Germain s’est ressaisi contre le Stade rennais en Ligue 1. Samedi, le PSG a dominé le SRFC (3-0) au Parc des Princes lors de la 10e journée de Ligue 1. Angel Di Maria s’est offert un doublé contre Rennes.

Le PSG se reprend contre le Stade rennais

Battu par le RB Leipzig (2-1) mercredi en Ligue des champions, le PSG a renoué avec la victoire en championnat. Samedi, le Paris Saint-Germain s’est imposé au Parc des Princes (3-0) contre le Stade rennais. Moise Kean (11e) et Angel Di Maria (21e, 73e) ont permis à Paris de l’emporter à domicile contre le SRFC. Grâce à leur succès, les hommes de Thomas Tuchel confortent leur première place au classement. Ils comptent désormais 6 points d’avance sur leur dauphin lillois. Quant à Rennes, il reste bloqué à la 3e marche du podium. Les poulains de Julien Stéphan concèdent leur deuxième défaite cette semaine. Mercredi, ils avaient déjà été battus sur le même score par Chelsea en C1.

La réaction de Di Maria après son doublé

De nouveau privé de ses stars Neymar Jr et Kylian Mbappé, le PSG s’en est remis à Angel Di Maria. L’attaquant argentin s’était déjà illustré contre le RB Leipzig en Ligue des champions. Il a remis ça au Parc contre le Stade rennais. Le numéro 11 parisien s’est exprimé après son doublé. L’occasion pour Di Maria d’évoquer la période trouble que traverse Paris en Coupe d’Europe. « C’est le même PSG qu’en Ligue des champions. On ne peut pas faire comme si de rien n’était. On n’a pas eu de présaison, pas de temps pour travailler, beaucoup de joueurs ont eu la Covid... Ce n’est pas facile », a déclaré l’Argentin au Canal Football Club.













Par Ange A.