Stade Rennais Mercato : Guirassy a failli ne pas venir au SRFC

Publié le 09 novembre 2020 à 11:30

Le Stade Rennais a vu arriver la trêve internationale avec soulagement, après sa défaite (0-3) sur la pelouse du PSG. Dans une passe difficile, les Rennais viennent d'enchaîner un second lourd revers après celui subi à Chelsea (0-3) en Ligue des champions. Chelsea, un club définitivement très proche du SRFC.

La connexion Stade Rennais - Chelsea

Les hommes de Julien Stéphan avait bien besoin de souffler. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers matches, contre le Stade brestois (2-1) en Ligue 1. Avec plusieurs blessures, notamment celle d'Eduardo Camavinga, et suspensions, le Stade Rennais a baissé de rythme après un bon début de saison, mais reste accroché au podium du championnat de France, à la troisième place. Contre le PSG (0-3), les Rennais ont goûté à l'efficacité qui leur fait cruellement défaut, trois jours après une défaite frustrante à Chelsea en Ligue des champions sur le même score. Le club londonien comptait dans ses rangs Edouard Mendy, l'ancien gardien des Rouge et Noir, eu aurait bien pu avoir en pointe un joueur sur lequel le SRFC a finalement jeté son dévolu lors du mercato estival.

Serhou Guirassy a refusé Chelsea pour le SRFC

En effet, Serhou Guirassy, arrivé d'Amiens SC au Stade Rennaislors du mercato estival, aurait bien pu ne jamais être rennais. C'est le directeur sportif du club picard, John Williams, qui l'a révélé dans les colonnes du Parisien. "Il a refusé d’aller à Chelsea lors du mercato estival 2020. Serhou a fait un choix sportif alors qu’il pouvait gagner plus d’argent avec l’équipe londonienne", a déclaré le dirigeant amiénois. "Il voulait continuer dans un club où il était sûr d’avoir du temps de jeu et ne pas revivre une expérience comme celle de Cologne où il était remplaçant. Le choix s’est porté sur le Stade Rennais car l’entraîneur Julien Stéphan lui a assuré qu’il comptait sur lui." Serhou Guirassy a donc opté pour la Bretagne qui lui réussit pour le moment. Il a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive pour le SRFC qui a dépensé 15 millions d'euros pour le faire venir.













Par Matthieu